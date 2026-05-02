Ayuso reivindica un Madrid libre que no se dejará controlar "por nada ni por nadie" y critica la falta de "apoyo administrativo"

El 2 de mayo se celebra el día de la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presidido un acto en la Puerta del Sol en el que ha condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales, entre ellos al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, o los 'vigilantes de Parla', 12 alumnos de un instituto de esta localidad que le salvaron la vida a una mujer en Irlanda.

En este sentido y tras recordar que Madrid es "la ciudad de moda" y no ha dejado de crecer desde los años 50, el compromiso es seguir haciéndolo, poniendo el foco en las familias "a las que ya no les queda nada", las políticas de maternidad o los jóvenes para que no se marchen. "¿Qué futuro vamos a dejar a esta juventud si todo se politiza?", se ha preguntado.

Ha cargado contra el Gobierno por el poco "apoyo administrativo"

Así las cosas y tras poner en valor todas las cosas buenas de la Comunidad ha mostrado su "preocupación" por la situación que atraviesa el país y ha criticado el "poco apoyo administrativo" que recibe, a su juicio, la capital, que es la región más grande y heterogénea.

Por eso, ha asegurado que "la sociedad madrileña es otro ejécito que sin manos ni galones camina unido y ha de responder en defensa de su libertad. No se dejará controlar por nada ni por nadie, quien lo intente volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta".

Ayuso ha reivindicado este sábado un Madrid libre de "acoso político y sectarismo", ha destacado que en Madrid no hay cabida para "el nacionalismo ni las ideologías identitarias" que han hecho "perder el tiempo" y que en la región se dice "sí" a toda idea buena y "no" a cuando alguien quiere "torearles".

Defensa de la sociedad madrileña y de "la mirada liberal de la vida"

En su discurso ha destacado la importancia de la ciudad, que ha sido testigo de la evolución del país y de "reuniones y audiencias para la configuración del Estado moderno". "Hoy somos la Plaza Mayor de la Hispanidad", ha expresado. También ha recordado que Felipe II eligió a Madrid como la capital del Imperio y que desde ese momento es "un cruce de caminos, de taernas, esquinas llenas de literaturas, pueblos y villas conectadas por costumbres".

En este sentido ha recordado el Motín de Aranjuez, origen de esta celebración. "La sociedad madrileña era consciente de sus raíces y del papel que tenía para el resto de la nación. Fue el levantamiento de un pueblo cansado de ser dirigido, aplastado y despreciado por el invasor", ha sentenciado Ayuso.

La presidenta ha leído algunas frases de escritores como Benito Pérez Galdós o Arturo Pérez Reverte sobre lo que supuso este día y ha destacado la importancia de conocer la biografía de la sociedad a la que esperas aspirar a representar. "Nada ni nadie tiene el derecho de transformar a la gusto de unos pocos ni de mirar al pasado con las gafas del presente". Para Ayuso lo que hay que hacer es compaginar lo que fue y lo puede ser "desde la mirada liberal de la vida".

Madrid se convirtió en la capital del mundo libre hace dos semanas

En relación con esto, ha destacado el papel de Madrid en catástrofes como "la pandemia, el terrorismo, todos saben que pueden contar con nosotros". Asimismo, ha recordado que hace dos semanas Madrid se convirtió en "la capital del mundo libre" con la visita de María Corina Machado y la acogida de miles de venezolanos que sienten que Madrid es "su casa".

Asimismo, ha señalado que Madrid es "defensora" de, entre otros, los autónomos que sufren "políticas fiscales empobrecedoras", los empresarios que se juegan su patrimonio o los deportistas de la región. También los que llevan el castellano por el mundo siendo la lengua más "universal".