Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en Madrid mientras Más Madrid dejaría de liderar la oposición

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha opinado que los sondeos sobre las elecciones autonómicas previstas en 2027 certifican que los 'populares' están en "crecimiento constante" mientras la izquierda se halla "en franca descomposición".

Díaz-Pache ha comentado así una encuesta realizada por Sigma Dos para 'El Mundo' según la cual el PP de Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta, aunque de forma ligeramente menos holgada que en 2023, al bajar su porcentaje de voto del 47,3% al 46,7%.

El sondeo, que no tiene en cuenta el previsible aumento de parlamentarios en la Asamblea (en la próxima legislatura serán alrededor de diez más, ya que el Estatuto de Autonomía establece un incremento proporcional al crecimiento demográfico), augura una mejora de los resultados del PSOE (de 27 a 29 escaños) y Vox (de 11 a 13-14), mientras que Más Madrid perdería representación (de 27 a 24-25) y Podemos seguiría sin obtenerla.

Díaz-Pache ve claro que los madrileños "siguen confiando" en el proyecto del PP y que tanto Más Madrid como el PSOE se ven lastrados por formar "parte de la mayor corrupción que ha habido" en España y no tienen "nada que ofrecer".

Más Madrid y Vox restan peso a las encuestas

Más Madrid y Vox han restado peso a las encuestas electorales publicadas y auguran que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, perderá su absoluta. Lo han trasladado sus portavoces parlamentarios en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto institucional por el Dos de Mayo organizado por el Ejecutivo regional. El PSOE no ha atendido a los medios de comunicación.

Ante estos datos, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido que las encuestas en "periodos valle" o "a mitad de legislatura" suelen infrarrepresentar a la formación regionalista: "Cada una de las veces que se ha presentado Más Madrid, no paramos de crecer", ha recalcado al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que en 2027 su partido seguirá "liderando la izquierda madrileña" porque hay "partido suficiente" para relevar al PP de la Real Casa de Correos y de Cibeles.

Un cuestionamiento que también ha transmitido la portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas, Isabel Pérez Moñino, quien ha afirmado que no confían en sondeos sino en "la calle": "No se las cree ni la presidenta de la Comunidad que es quien las paga (...) Confiamos en que el sentido común está arrasando y en el 2027 va a tener que sentarse con nosotros y establecer el modelo de prioridad nacional en Madrid", ha advertido.