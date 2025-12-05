Ayuso presume de la identidad pluricultural madrileña: " "En Madrid no hay maquetas, ni charnegos, ni panchitos. Solo madrileños"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha defendido en un acto que la localidad capitolina es una tierra de mezcla y de acogida frente a quienes, según ella, dividen a la sociedad por su origen, pero lo ha hecho recurriendo a términos históricamente usados como insultos de clase y de origen. Sus palabras han encendido el debate en redes, donde se cruzan críticas por blanquear o banalizar esos vocablos y apoyos que subrayan su mensaje de identidad común madrileña.​

Un discurso de mestizaje con palabras cargadas

En su intervención, Ayuso sostuvo que en Madrid "no hay maquetas, ni charnegos, ni panchitos" y reivindicó que la región es "de todos y de nadie", abierta a personas procedentes de otras zonas de España y de países como Venezuela, a las que se refirió como madrileños al margen de su origen.

En el mismo mensaje apeló a la "libertad" ligada a la responsabilidad, al trabajo bien hecho y al respeto a las normas, en línea con el marco liberal con el que suele justificar su proyecto político.​

Qué significan "charnegos", "maquetas" y "panchitos"

"Charnego" se ha utilizado históricamente como insulto en Cataluña para denigrar a personas, muchas veces de familias humildes, procedentes de otras regiones de España, especialmente del sur, asociándolas a una categoría social inferior. Asimismo, el término "maqueto" se ha empleado de forma similar en el País Vasco para estigmatizar a inmigrantes internos, y "panchito" se usa como término despectivo contra personas de origen latinoamericano, con una fuerte carga racista.​

Esta no es la primera vez que la presidenta capitolina del Partido Popular hace alusión a estos términos, ya que en otras ocasiones como en la celebración del Dos de Mayo en 2023 empleó estas palabras del mismo modo.

Existen poblaciones que reivindican una "memoria charnega" y que critican que se usen estos términos como arma arrojadiza sin reconocer su dimensión de insulto de clase y de origen, y reclaman que se visibilice el papel de las migraciones en la construcción de las grandes áreas urbanas.

En este contexto, algunos sectores han interpretado en redes sociales la frase de Ayuso como una negación de esas experiencias a cambio de una identidad madrileña homogeneizadora, frente a la que algunos intelectuales alertan del riesgo de "borrado de la identidad de clase".​

Reacciones y desinformación en redes

En redes sociales, numerosos usuarios han reprochado a Ayuso que incorpore "panchitos" a su discurso aunque sea para negar la etiqueta, por considerar que normaliza un término con connotaciones racistas; otros la respaldan y señalan que precisamente está subrayando que en Madrid no se acepta ese tipo de denominaciones.

También se han reactivado debates previos sobre insultos territoriales y de clase, citando casos en Cataluña y el País Vasco, así como movimientos que reivindican el "orgullo charnego" como forma de politizar esa identidad.​