Ayuso descarta el cierre de Madrid: "El confinamiento total no es posible, nos estamos arruinando"

La presidenta autonómica defiende que "Madrid sabe lo que tiene que hacer" pero pide "recursos y ayuda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el cambio de criterio "a última hora" del Gobierno central, respecto a las medidas frente al coronavirus que deben tomarse en la región, se basa en un motivo "político" e insiste en que "Madrid no se puede cerrar", ni "confinar sin más".

En una entrevista en Antena 3 Noticias, la dirigente madrileña ha sostenido que hasta el miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, respaldaba las medidas de Madrid indicando que eran "de lo más sensatas" pero el viernes decidió "romper unilateralmente esa unidad" y que "todo había que cambiarlo". "Quería haberlo visto yo en Cataluña durante todo el verano cuando han estado en esas condiciones o que le diga a los independentistas lo mismo en comarcas donde tienen los mismos porcentajes", ha lanzado.

Para Ayuso, su Gobierno tiene "una estrategia muy clara que pasa sobre todo porque aquellas personas que están contagiadas lo sepan pronto y se pongan en cuarentena, y así puedan proteger a sus familias, y que las demás personas sanas puedan seguir con su vida hacia adelante".

"Hay que tener en cuenta que estamos viviendo una pandemia entre muchas pandemias, también social y económica, y el confinamiento total no es posible", ha trasladado. Por ello, según ha desgranado, le comunicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "las necesidades" de Madrid: un plan de movilidad, PCR de origen en lugares concurridos y, sobre todo, "ley y que se cumpla".

Así, ha insistido en pedir "recursos y ayuda" porque "Madrid sabe lo que tiene que hacer". La presidenta madrileña ha sostenido que en la primera etapa de la pandemia "confinar fue fácil" pero aún se están viviendo "las consecuencias". "No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil", ha declarado.

Ayuso ha recordado que el Gobierno regional apuesta por la "fórmula intermedia". Cuentan con cinco millones de test, "los mejores que hay ahora mismo en el mercado" y este mismo martes los harán en todos los distritos, empezando por Vallecas. "Ahora lo que nos hace falta es ley, efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que nos ayuden a que cuando una persona detecte que está contagiada se cumplan las cuarentenas", ha manifestado. La jefa del Ejecutivo autonómico ha pedido "confianza", la misma que les dieron la semana pasada, y ha defendido que no han cambiado nada, no han cambiado el discurso, ni han arremetido políticamente "contra nadie". En este punto, ha indicado que quieren esa "unión" y esos medios que como autonomía no tienen.

