Los audios de la corrupción de Santos Cerdán: "¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, lo apuntamos, pun, se ve, y se rompe"

Eva llamazares

"Cuánto le dimos?", preguntó Santos Cerdán a Koldo García el 22 de abril de 2019. "60", respondió éste. Y el ya ex número tres del PSOE replica: "Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti".

Se trata de una de las ocho conversaciones que grabó Koldo García como un posible salvoconducto cuando éste se supo investigado.

Onda Cero ha accedido a los audios que recoge la UCO en su último informe y que han terminado de darle la puntilla a Santos Cerdán, que este jueves renunciaba a su acta de diputado y su cargo como secretario de organización del PSOE.

Koldo a Cerdán: "Necesito algo de dinero jefe"

En el audio que la UCO etiqueta como 'Audio 2', grabado el 22 de abril de 2019, hablan Koldo García y Santos Cerdán. En su minuto 3 se puede escuchar la siguiente transcripción:

Koldo: (Susurra) Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él

Santos Cerdán: ¿Cuánto le dimos? K: 60

S: ¿60 le dieron ahora?

K: Si, pero yo…

S:

K: No porque yo, tengo que frenar, se cuándo está, como está y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas con lo que se le debe.

S: Quitando, no lo de ahora ¡eh!, hasta ahora.

K: 150 S: (Ininteligible) K: Si señor, y a mí, y a mí 50 (se ríe) y a mí 50 (se ríe) ha quedado claro ¿no? ¿vale? ¿me ayudaras? Ya sabes que yo soy facilón.

S: Coño tío, en todo lo que pueda, a ver si el tonto este de…, de Almentilla (fonético) ha resolvido (fonético) de una puta vez lo nuestro. […]

Reparto de mordidas

En el audio catalogado como 'Audio 5', hablan Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Se trata de una reunión desarrollada el 21 de enero de 2022 en la que hablan literalmente de reparto de mordidas. En el minuto 1.21 se puede escuchar la siguiente transcripción.

[…]

Koldo (K): Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.

Santos Cerdán (S): Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

K: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez)

S: ¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla

Ábalos (A): Ya está.

K: 70 de (ininteligible)

S: KOLDO, … A: por favor …

S: …que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas…pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! que no hay ningún... y, y no hablar… punto.

A: La verdad es que sí.

S: Que no hay ningún problema aún… que no hay que saber nada, ya está.

K: Vale, pues ya está (ininteligible). S: ¡Joder! a eso voy, (ininteligible) la verdad.

K: Y… y seria.

S: Pero si hay, hay, si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto.

Onda Cero

Los audios 1, 3,4,6,7 y 8 ponen en evidencia numerosas conversaciones sobre distintas comisiones a cambio de comisiones de obra pública, contra las que Santos Cerdán tendrá difícil defenderse cuando comparezca como imputado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.