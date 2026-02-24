El audio de Ábalos en el que dice al juez que no hay riesgo de fuga: "No tengo dónde ir en ninguna parte del mundo"

Onda Cero ha tenido acceso al audio de las últimas declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el pasado 26 de noviembre de 2025, antes de su ingreso en prisión.

En su intervención, Ábalos trató de desmontar uno de los argumentos clave para acordar la prisión provisional, la del riesgo de fuga. El exdirigente socialista defendió ante el magistrado que había tenido ocasión de abandonar España y, sin embargo, decidió quedarse.

"Yo he evidenciado que estoy aquí después de esa semana en la que se me ha dicho claramente que iba a prisión. He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí. Pero les diré, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir en ninguna parte del mundo, por más que se empeñen. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país", afirmó.

Durante su alegato, el exministro sostuvo que siempre ha estado localizable, bien en el Congreso de los Diputados, bien en su domicilio, y llegó a señalar que se encontraba en una situación casi de arresto por la presión mediática. Además, argumentó que es el único que puede sostener económicamente a sus hijos.

Recurrió su entrada en prisión

Tras decretarse su entrada en prisión, Ábalos presentó un recurso contra el auto del Supremo. En él alegaba "ausencia de indicios", "ausencia de riesgo de fuga", "vulneración del derecho de representación política" y "uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".

El también exsecretario de Organización del PSOE hizo públicos estos argumentos en un mensaje en su cuenta de la red social X, rebautizada como "En el nombre de Ábalos". En ese texto anunció su decisión de recurrir y advirtió: "Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia".