La Audiencia Nacional rastrea un contrato ficticio de 15 millones ligados a la financiación irregular del PSOE

La Audiencia Nacional se ha puesto en marcha en la investigación referida a la financiación irregular del Partido Socialista. En concreto, el órgano investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros procedentes de Venezuela y, según aporta El Mundo, ya está siendo analizado por el instructor y la Fiscalía Anticorrupción.

El documento, aportado por el empresario Víctor de Aldama, guarda relación con la comercialización del millonario cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el caso hidrocarburos. Además, Aldama aseguró ante el magistrado que realizó un pago en metálico a Koldo García para sufragar los gastos del partido a petición del ex asesor socialista José Luis Ábalos.

Según apunta, este aporte correspondía a un primer pago adelantado de la petrolera estatal venezolana canalizado a través de un entramado internacional de sociedades y contratos simulados.

Un contrato camuflado

El pago de 15 millones de euros tenía como finalidad secreta la financiación irregular del partido. Dicho contrato, que ya está siendo investigado, surgió en 2019 y procede de la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., liderada por Francisco Flores, quien se encuentra vinculado al caso Plus Ultra que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La operación se basaba en el pago de 15 millones de euros a cambio de la comercialización de petróleo venezolano y, tal y como ha apuntado Víctor de Aldama al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la misión encargada por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García era conseguir fondos para el partido.

Una entrega de efectivo a Koldo

Los fondos, que fueron gestionados con la vicepresidenta de Nicolás Maduro y que fueron canalizados a través de Rusia según desveló El Mundo, ascendieron a un total de 5 millones de euros, de los cuales 300.000 fueron desviados a cuentas bancarias de Aldama en España.

Según ha declarado el empresario, dichos fondos fueron extraídos en metálico y fueron entregados a Koldo García. La misión, tal y como ha expuesto Aldama al testificar, no era otra que desviar cuantías millonarias al PSOE.

Asimismo, el empresario declaró que Pedro Sánchez era conocedor de todas estas operaciones, situando al presidente del Gobierno en la cúspide de la trama.

La Audiencia Nacional investiga un posible "cambio" en la política exterior

Con toda la documentación en manos del juez Ismael Moreno y el Ministerio Público, uno de los objetivos de la investigación será comprobar si los cobros recibidos por Koldo por parte de Aldama influyeron en un supuesto cambio en la política exterior del Gobierno.

En concreto, la Audiencia Nacional deberá investigar si a partir de dichos pagos el Gobierno comenzó a tener gestos "a favor" de la política de Maduro.

Según detalla El Mundo, diversas fuentes apuntan que la causa permanecerá bajo secreto, a la espera de recibir diversos atestados de la UCO, entre otras diligencias.