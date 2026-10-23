La Audiencia Nacional aplica la amnistía a los doce CDR procesados por terrorismo

La Audiencia Nacional ha amnistiado a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo por supuestamente planear acciones violentas contra edificios en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés' en 2019.

En un auto, el tribunal aplica la ley de amnistía a los doce investigados, que aún no habían sido juzgados, tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el perdón de los delitos de terrorismo cuando no comporten vulneraciones graves de los derechos humanos.

De esta forma, el tribunal archiva el caso y concluye que los hechos por los que estaban acusados están incluidos en la ley "a la vista de la fundamentación jurídica" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados también constatan que los actos por los que los activistas estaban acusados no supusieron "graves violaciones de derechos humanos".

Una decisión condicionada por el TJUE

Los magistrados de la Sala de lo Penal han declarado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra los doce miembros de los CDR "por extinción de su responsabilidad penal".

Una decisión que llega después de que la Audiencia Nacional enviara una cuestión prejudicial al TJUE sobre la pertinencia de aplicar la ley de amnistía a los procesados, puesto que, desde su punto de vista, ese escenario contravenía el Derecho Comunitario y garantizaba la impunidad de los delitos.

La Audiencia Nacional dejó en suspenso el proceso en septiembre de 2024, cuando estaban a punto de ser juzgados, y esperó a una respuesta del TJUE. El pasado mes de julio, el tribunal falló que la amnistía de ese tipo de delitos "no menoscaba" la directiva europea antiterrorista ni vulnera la normativa comunitaria, dejando en manos de la Audiencia Nacional la decisión.

Por ello, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional se remite a la sentencia de la justicia europea y concluye que, en consecuencia, deben incluirse en la ley de amnistía los hechos investigados en el marco de la llamada "Operación Judas" desplegada por la Guardia Civil.

El primer fallo de la Audiencia Nacional

Los doce integrantes de los CDR fueron procesados por presuntamente pertenecer a la facción radical "Equipo de Respuesta Táctica (ERT)" que supuestamente estaba planeando sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en respuesta a la sentencia del procés.

Según la tesis del juez, los procesados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.

El magistrado consideraba que los investigados habrían participado en cortes de carretera y en la creación de los centros de coordinación y que asumieron el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para aportar infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Cataluña.

Los procesados ingresaron en prisión preventiva tras su detención, el 23 de septiembre de 2019, acusados de los delitos de organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, aunque la Audiencia Nacional los fue dejando en libertad a lo largo de los meses posteriores