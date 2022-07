Así contó Onda Cero el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

El periodista José María Calleja -amenazado por ETA durante más de una década- siempre explicaba en sus clases en la universidad el asesinato de Miguel Ángel Blanco como el principio del fin de ETA.

Ese brutal acontecimiento cambió para siempre la forma en que la sociedad vasca percibió a la banda terrorista. Los ciudadanos amordazados por el miedo dejaron atrás su silencio y pasaron a confrontar directamente a ETA llenando las calles de su rechazo, dolor y rabia.

Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular en Ermua, fue secuestrado en la estación de tren por varios terroristas del comando Donosti de ETA el 10 de julio de 1997. Horas después, la banda terrorista realizó una llamada anónima a la emisora Egin Irratia para informar al Gobierno de José María Aznar de que matarían a Miguel Ángel Blanco si no trasladaba a los presos etarras a las cárceles del País Vasco.

Con el asesinato de Miguel Ángel Blanco la sociedad cambió el miedo a ETA por su rechazo y rabia

El Gobierno no cedió al chantaje terrorista y, pasadas las 48 horas del ultimátum, ETA cumplió su amenaza. El comando integrado por Javier García Gaztelu, Irantzu Gallastegi y José Luis Geresta mató de dos disparos en la cabeza a Blanco, aunque el edil no falleció hasta la madrugada siguiente, el día 13 de julio de 1997.

La noticia del asesinato de Miguel Ángel Blanco desató una ola de indignación y las calles de las principales ciudades de toda España se llenaron de ciudadanos, políticos y ertzainas manifestándose en contra de ETA. Habían pasado sólo diez días desde que la Guardia Civil liberó a José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones al que ETA secuestró y tuvo encerrado en un zulo durante 532 días.

Concha Pita, desde Onda Cero Bilbao, confirma la noticia del secuestro

Todos los medios de comunicación se hicieron eco de este terrible suceso y las históricas manifestaciones de rechazo. En Onda Cero, desde Bilbao, la periodista Concha Pita confirmaba la noticia del secuestro del concejal popular en Ermua: "La familia de Blanco Garrido no sabe nada de él desde las tres de esta tarde".

Íbamos perdiendo el miedo y empezaba a ganarse la batalla a ETA

Tras conocerse la amenaza terrorista, el alcalde socialista de Ermua, Carlos Totorika, "ha anunciado una rueda de prensa a las ocho de la tarde en el Ayuntamiento", continuaba informando Pita, quien años después calificó esas 48 horas "de una intensidad como no he vivido otras en los años que he vivido como periodista".

De esos días, la periodista recuerda "la satisfacción del trabajo, el orgullo de mi profesión, el codo con codo de mis compañeros y el ejemplo que dió la sociedad vasca en la calle". En definitiva, "íbamos perdiendo el miedo y empezaba a ganarse la batalla a ETA", decía Pita en el 20 aniversario del asesinato a Miguel Ángel Blanco.

La interrupción de la emisión del Tour de Francia

Aquel 12 de julio en Onda Cero José Manuel Muñoz narraba el Tour de Francia cuando los servicios informativos le pidieron paso. Los oyentes escucharon cómo Javier Fernández Arribas contaba que un hombre había sido encontrado en la localidad de Lasarte, maniatado y con un impacto de bala en la cabeza. "Podría ser Miguel Ángel Blanco" explicaba el periodista, aunque con aquellas primeras informaciones todavía "se desconoce si está muerto o herido".

La confusión de los primeros minutos se trataba de esclarecer con las últimas noticias que daban los periodistas Óscar Vazquez y Alma Fernández. "Nos acaban de confirmar que Miguel Ángel Blanco Garrido está vivo pero en estado de coma", informaba Alma.

No puede haber una manifestación más numerosa porque no cabe más gente en las calles de Bilbao

Desde la radio, nos aferrábamos al dato de asistencia multitudinaria a las manifestaciones en contra de ETA: medio millón de personas en la Gran Vía de Bilbao. "Es sin duda la manifestación más numerosa en toda la historia de la capital de Vizcaya. No puede haber una manifestación más numerosa porque no cabe más gente en las calles de Bilbao", informaban los periodistas de esta emisora.

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Blanco

Miguel Ángel Blanco fue trasladado al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde los médicos trataron de mantenerle con vida. Finalmente, murió el domingo 13 de julio de 1997 a las 4:30 horas de la madrugada.

La noticia de su muerte llegó a todas las casas y redacciones de medios nacionales. El corazón de Miguel Ángel Blanco dejó de latir a las cuatro y media de la madrugada. Aún tardaría catorce horas en llegar su cuerpo de regreso a Ermua, localidad que amaneció con crespones negros en las fachadas de sus casas. "Decenas de personas esperan en la explanada del cementerio para aplaudir al cuerpo de Blanco", se escuchaba en la radio.

Decenas de personas esperan en la explanada del cementerio para aplaudir al cuerpo de Blanco

Carlos Alsina narró a los oyentes de Onda Cero cómo el féretro entraba en la capilla ardiente habilitada en el Ayuntamiento de Ermua entre el clamor de la multitud que no cesaba y rodeado de numerosos políticos visiblemente afectados.

"El momento más emocionante lo acabamos de vivir en el Ayuntamiento de Ermua cuando se ha asomado a uno de los balcones la familia de Miguel Ángel con las manos entrelazadas", informaba Alsina con las voces de los ciudadanos de fondo al grito de 'asesinos' o 'Herri Batasuna, lo vas a tener que pagar'.

La primera reacción política tras el asesinato a Miguel Ángel Blanco

Los partidos políticos de Euskadi decidieron entonces aislar a Herri Batasuna mientras no rompiera para siempre con la banda etarra y acordaron aliarse entre ellos para evitar que los socios de ETA conservaran las alcaldías que tenían en muchos pueblos vascos.

Los partidos políticos de Euskadi decidieron aislar a Herri Batasuna mientras no rompiera para siempre con la banda etarra

Esa fue la primera reacción política tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La unidad de los demás en la presión a HB para que decidiera en qué lado de la línea quería estar; en el del terror, o en el de la convivencia. En el de las armas y las bombas, los secuestros y la extorsión, los zulos y el tiro en la nuca, o en el de la libertad.