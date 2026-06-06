Arantxa Tirado denuncia un "agravio comparativo" en el caso Leire Díez: "No supimos quién era M. Rajoy, pero quizá sí quién es P.S."

La última información sobre el caso Leire Díez es que, en una agenda intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la exmilitante socialista anotó una "reunión con P.S.". Desde Moncloa han negado "cualquier encuentro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ella. Sin embargo, como han comentado en Julia en la onda, algunos ya dan por hecho que esas siglas se corresponden con el nombre del preidente.

En este sentido, la politóloga Arantxa Tirado ha denunciado "el agravio comparativo" entre unos casos políticos y otros, y el "doble rasero en la discrecionalidad", al tiempo que ha apuntado: "Es muy curioso cómo en la historia política de este país no hemos llegado a saber quién es el señor M. Rajoy ni el señor X, pero quizás sí vamos a saber quién es P.S.". Además, ha añadido que "seguramente" P.S. acabe sentado "ante un Tribunal, porque todo parece encaminado a eso".

En este país el enchufismo está a la orden del día

Según Tirado, es "muy evidente" que el presidente del Gobierno está "consumido" por todo esto que está sucediendo, que "le tiene que afectar" desde el punto de vista personal. "Se destruyen proyectos políticos, pero también vidas personales", ha indicado.

Tirado también ha hablado de la posibilidad de que haya "lawfare" y del objetivo que esto persigue, que no es ni más ni menos que "el asesinato civil de determinadas personas para evitar que determinados proyectos vayan adelante", momento en el que ha hablado de ese "doble rasero en la discrecionalidad".

Asimismo, ha comentado que España es un país en el que "el enchufismo está a la orden del día" y que en ámbitos como el universitario es algo "cotidiano", en referencia a cómo se amañan concursos para presentarse a determinados puestos, algo que conoce en "primera persona".

Lo que contiene la agenda de Leire Díez intervenida por la UCO

La agenda intervenida por la UCO es del año 2025 y en una página con fecha del 3 de febrero aparecen esas iniciales y, en otras anotaciones de días diferentes, sí aparece el nombre completo del jefe del Ejecutivo. Es el caso de una nota del 10 de febrero, donde aparece escrito "Pedro Sánchez" junto a otros nombres: "Santos Cerdán", "Carmen Calvo", "Marlaska", "Secretario Estado Rafael Pérez", "Illa", "Bonilla" o "José Luis Rodríguez".

Dos días después, el 12 de febrero, aparece escrito "Diligencias J.L. Ábalos" y dos apartados: "Descartados Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Santos Cerdán" y "Replantear Marlaska, Rafael Pérez o D.G.G.C., Illa a través del S.E. Sanidad".

Ante esta información, fuentes de Moncloa han desmentido "rotundamente" que el presidente del Gobierno se haya reunido en alguna ocasión con Leire Díez, y se han remitido a las declaraciones que horas antes había hecho Sánchez, en las que aseguraba que "nunca" ha conocido, ni "avalado", ni ha sido informado de "las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado".

"S" y "el one"

En los mensajes de Díez intervenidos por la UCO, la exmilitante sugiere que Sánchez podría tener conocimiento de estas actividades que tenían como fin entorpecer investigaciones judiciales en torno al PSOE y al Gobierno. "Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha manifestado el presidente.

En uno de esos mensajes de Díez al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, decía: "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", a lo que él respondió: "Me alegro que así lo piense. Otras se esconden, tú das la cara". Según la UCO, "S" sería Santos Cerdán y "el one", Pedro Sánchez.