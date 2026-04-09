El amigo empresario de Zapatero se niega a declarar ante el Senado "por su enfermedad" y su imputación

Tras una declaración previa llegó el silencio. El empresario Julio Martínez, alias "Julito" y que según la UDEF es una pieza clave para desentramar el presunto rescate irregular de la compañía aérea Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, se niega a hablar ante la Comisión Koldo del Senado.

El Senado no respeta su enfermedad

Su excusa es doble: su enfermedad, una depresión aguda -que a su juicio- no ha respetado el Senado, obligándole a comparecer y su actual situación de investigado. Además, Martínez asegura que "se está violando" su "integridad física y moral" y que el Senado le somete "a un trato discriminatorio" frente a otros comparecientes , en alusión a Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, que sigue sin acudir por motivos médicos.

El compareciente, actualmente investigado y con pasaporte retirado por el juez, con obligación de personarse en comisaria cada 15 días, fueasesor de la compañía área reflotada con 53 millones de euros por el Gobierno, Plus Ultra, ypagador de José Luis Rodríguez Zapatero como dueño de la consultora Análisis Relevante, que prestaba sus servicios a dicha línea aérea. Martínez se reunió por última vez con el expresidente del Gobierno el pasado 8 de diciembre, tres días antes de su detención.

Análisis Relevante, único cliente de Plus Ultra

La empresa de Martínez es considerada por la UDEF como una pantalla ficticia para conseguir dinero público a través de las relaciones del ex presidente Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra. De hecho, los investigadores creen que esta compañía es el único cliente de Análisis Relevante, extremo que no ha negado el propio ex presidente cuando acudió a esta misma comisión.

Ante el silencio de Julio Martínez, los senadores de UPN, PP y Vox le han preguntado una y otra vez su relación con Rodríguez Zapatero con quien acudía a correr por terrenos de la localidad madrileña de El Pardo. La investigación considera que Martínez habría ayudado al expresidente a gestionar el rescate de Plus Ultra.Poco después de una de esas salidas deportivas, la UDEF detenía al empresario.

¿Calla porque se lo pide Zapatero?

El PP, a través de su senador Sanz Vitorio ha reprochado al compareciente haber venido aquí a callar, tal vez -apuntaba el senador- por indicación de alguien, incluido el propio Expresidente Rodríguez Zapatero. Y eso que "Ustedes pudieron beneficiarse de un rescate en un momento -se refiere a la pandemia- en el que miles de españoles morían".

El PSOE: en este el Senado hay más desamparo que en un juzgado

La senadora socialista María del Pilar Zamora ha denunciado que el Senado se ha convertido en una cámara de investigación de todo lo que quiere el Partido Popular y exige -respetando la institución del Senado- a la oposición que de esta comisión "no hagan una persecución al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es en lo que se ha convertido".

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