Alsina aborda el debate sobre las nacionalizaciones de la 'Ley de nietos': "No se adultera el censo electoral"

Carlos Alsina y Susanna Griso han conectado, un jueves más, las emisiones de sus respectivos programas para analizar la actualidad política española. La conversación ha comenzado con la declaración de Carmen Pano, quien aseguró que la abogada de Koldo García le ofreció 250.000 euros a cambio de guardar silencio. Para Alsina, lo verdaderamente relevante es que, de ser cierta esa versión, se hubiera producido una oferta de ese tipo.

El periodista ha recordado que en España ha habido históricamente testigos que han modificado sus declaraciones en función de sus intereses, pero ha advertido de que eso no implica que cualquier intento de soborno convierta automáticamente en falsas todas sus manifestaciones judiciales. En el caso de Pano, ha subrayado que "la señora Pano no ha cambiado de versión desde el primer día".

La conversación también ha girado en torno al libro publicado por Santos Cerdán, 'La caída', que Alsina leyó la tarde anterior y al que dedicó parte de su monólogo. El periodista ha definido la obra como un ejercicio de "autoficción", especialmente en la primera parte, centrada en la trayectoria política del exsecretario de Organización del PSOE.

Según Alsina, Cerdán "se tiene un poco sobrevalorado" y se presenta como un perseguido político por haber sido el "arquitecto de los pactos imposibles", en referencia tanto a la moción de censura como al acuerdo de investidura de 2023. El aspecto más novedoso del libro, a su juicio, es que Cerdán sostiene que presentó su dimisión tras conocerse el informe de la UCO por iniciativa propia y que Pedro Sánchez nunca llegó a pedirle que abandonara el cargo.

No obstante, Alsina ha señalado que "mucho indicio de tener ganas de contar cosas que puedan incriminar a otras personas ya no he visto" y ha añadido que el propio Cerdán deja entrever que la política que realmente le gusta es la que se desarrolla "fuera de los focos". En tono irónico, el director de Más de uno también ha hecho una recomendación literaria al autor: "no abusaría tanto del punto y aparte", para que los párrafos tengan una mayor extensión.

Mucho indicio de tener ganas de contar cosas que puedan incriminar a otras personas ya no he visto

Asimismo, ha ironizado sobre algunas de las propuestas que Cerdán plantea para mejorar la calidad democrática, como la de "educar a la ciudadanía en la presunción de inocencia". Una reflexión que Susanna Griso ha calificado como "una disociación digna del mejor psiquiatra".

Regularización y 'Ley de Nietos'

En la segunda parte de la conversación, la presentadora de Espejo Público ha preguntado a Alsina por la polémica surgida tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien calificó la conocida como 'Ley de Nietos' de maniobra de "ingeniería electoral" del PSOE para alterar el resultado de futuras elecciones. La polémica ha coincidido, además, con el final del plazo para que los trabajadores extranjeros en situación irregular presentaran la documentación necesaria para acceder a un permiso de residencia.

Alsina ha querido separar claramente ambas cuestiones. Por un lado, ha explicado que la regularización extraordinaria "consiste en dar papeles, es decir, permiso de trabajo, no derecho a voto en unas elecciones generales".

Por otro, ha recordado que la denominada 'Ley de Nietos', incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite solicitar la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse por motivos políticos o de persecución y a quienes se les retiró la nacionalidad española. Según ha señalado, el Parlamento decidió en 2022 reconocer ese derecho porque, de no haber sido privados de la nacionalidad, sus descendientes ya serían hoy españoles.

Para ilustrar la diferencia, Alsina ha planteado un ejemplo: un inmigrante regularizado en España no podrá votar en unas elecciones generales, mientras que un español emigrado a Australia en 1980 cuyos hijos y nietos hayan nacido en el extranjero sí podrá transmitirles la nacionalidad española, "aunque no hayan venido nunca a España". Por ello, ha rechazado hablar de una adulteración del censo electoral y ha precisado que lo que sucede es que se incorporan nuevos ciudadanos españoles al censo.

Susanna Griso ha apuntado que los críticos sostienen que los requisitos para acceder a la nacionalidad se han flexibilizado y que, además, el voto CERA —el de los españoles residentes en el extranjero— ha mostrado en ocasiones un comportamiento electoral diferente al registrado en España.

Frente a ese argumento, Alsina ha considerado que el debate del Partido Popular no debería centrarse en las posibles consecuencias electorales de la medida, sino en una cuestión de fondo: "si está de acuerdo o no en que los descendientes de españoles a los que se privó de su nacionalidad tienen derecho a recuperarla".