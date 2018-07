De Alfonso asegura que Rivera le prometió "apoyo" a cambio de "alguna cosa"

Frame 0.0 de: Daniel de Alfonso asegura que no existe delito en sus conversaciones con el ministro y que seguirá en su cargo / Frame 0.0 de: Daniel de Alfonso asegura que no existe delito en sus conversaciones con el ministro y que seguirá en su cargo

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, De Alfonso ha mantenido un tenso 'cara a cara' con la presidenta del grupo parlamentario de C's, Inés Arrimadas, que ha cuestionado su continuidad en el cargo de director.

"La señora Arrimadas me pregunta si sigo siendo idóneo: usted sabe que sí", ha afirmado tajantemente De Alfonso, que ha subrayado, dirigiéndose a la líder de C's en Cataluña, que "la lealtad no la tengo al ministro del Interior, ni a su grupo político, ni a ninguno de los que han intervenido, la lealtad la tengo al cargo".

De Alfonso ha insistido en que suele reunirse "con todos" los partidos, "también con C's", y ha desvelado que Rivera fue a visitarlo a su despacho en la Oficina Antifraude.

"Me dijo que no me preocupara, que no tendríamos problemas, que me apoyarían en todo, aunque habíamos tenido discusiones aquí, pero que yo tenía que entender que también les tenía que dar alguna cosa", ha explicado De Alfonso, en una intervención inusitadamente dura, en la que ha abroncado a los políticos que le han lanzado acusaciones en los últimos días.