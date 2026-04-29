Aldama asegura que Pedro Sánchez dio el visto bueno al viaje de Delcy Rodríguez: "Ese día pareció una película de Torrente"

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado en su declaración ante el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio el visto bueno al viaje a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020, pese a que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

Durante su declaración en el juicio por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas, Aldama ha sostenido que la visita se organizó de forma "consensuada" entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos; su asesor Koldo García; el propio Aldama y el jefe del Ejecutivo. Según su versión, fue Koldo quien le trasladó que Sánchez había autorizado el desplazamiento.

"El ministro Ábalos le comenta al presidente y Koldo me dice que el presidente ha dado el visto bueno", ha afirmado.

Un viaje "organizado con todos los ministerios"

Aldama ha explicado que el viaje respondía a un intento de retomar relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro tras el reconocimiento previo de Juan Guaidó por parte de España. En ese contexto, ha señalado que la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid era "importante" y que la organización contó con la participación de varios ministerios, entre ellos Interior y Asuntos Exteriores.

El empresario ha insistido en que todo estaba preparado con antelación: desde un alojamiento hasta el catering y el dispositivo de seguridad, que incluía incluso al equipo personal de la dirigente venezolana.

"Había autorizaciones por todos los lados", ha remarcado. En su relato, Aldama ha subrayado que la propia Delcy Rodríguez le advirtió de que tenía sanciones internacionales que le impedían viajar a territorio europeo. Sin embargo, asegura que desde el entorno del Gobierno español se le transmitió que no habría problemas. "Me dicen que no pasa nada", ha indicado.

El empresario ha descrito un piso preparado en Madrid, un catering sufragado por él mismo y la llegada del equipo personal de la vicepresidenta venezolana. "Me parece increíble que ese vuelo se hiciera de la noche a la mañana", ha añadido.

Aldama también ha relatado momentos de tensión en las horas previas a la llegada del avión. Según ha explicado, apenas media hora antes del aterrizaje recibió una llamada en la que se le indicaba que el vuelo debía regresar.

"Me llaman media hora antes y me dicen que se dé la vuelta el vuelo", ha declarado. Sin embargo, asegura que respondió que el avión de Delcy Rodríguez no daría marcha atrás y que finalmente aterrizaría. El empresario ha resumido la situación vivida aquella noche con una expresión llamativa: "Ese día pareció una película de Torrente".

El ‘Delcygate’

El viaje de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020 —conocido como ‘Delcygate’— generó una fuerte polémica. La vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada en la UE, aunque finalmente permaneció en la zona de tránsito del aeropuerto de Barajas, lo que llevó al archivo del caso en los tribunales.

Ahora, seis años después, el episodio vuelve al centro del debate por las declaraciones de Aldama en el juicio del llamado 'caso mascarillas', donde se investigan presuntas mordidas en contratos públicos durante la pandemia.