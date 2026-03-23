Ainhoa Martínez señala que al PSOE ya no le interesa Sumar: "Están en competir con ellos mismos y con la Historia"

Tras el último desencuentro del PSOE con Sumar en el último Consejo de Ministros, que se retrasó ante la negativa de los cinco ministros de Sumar de no avalar el decreto de medidas anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra de Irán, quedó reflejado, según la periodista Ainhoa Martínez, que el PSOE ya no aspira a la suma, sino que su objetivo es "resistir".

En Moncloa ya saben que han perdido el poder

La periodista ha señalado en la tertulia de Más de uno que en Moncloa ya saben que han perdido el poder y por eso no adelantan las elecciones. Además, ha indicado que saben que después de las urnas habrá una mayoría del PP y Vox y lo que quieren es dejar en buen lugar a Pedro Sánchez en comparación con los presidentes precedentes y respecto a sus homólogos europeos.

"Su objetivo es salir vivo de La Moncloa y aguantando el resultado; no teniendo un excesivo desgaste sobre los resultados de las últimas elecciones y haciendo la estrategia del voto útil", ha analizado la periodista.

"Resistir y salir vivos"

Además, ha insistido en que desde el PSOE están comparando a Pedro Sánchez con José María Aznar y "cuentan cuántos días les faltan para superar a Aznar al frente del Gobierno". "Están en competir con ellos mismos y con la Historia", ha destacado Ainhoa Martínez.

La periodista también ha explicado durante la tertulia de Más de uno la reacción del presidente del Gobierno a la pregunta que le hizo el pasado viernes sobre el retraso en el inicio del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez respondió, con tono irónico, que no sabía que existiera una hora de inicio.

El tono del presidente durante la rueda de prensa evidenció enfado, aunque este fue atribuido públicamente al contexto internacional.