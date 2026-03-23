Ainhoa Martínez explica el enfado de Sánchez a su pregunta: "Sumar se cargó su anuncio estrella"

En la tertulia de Más de Uno, en Onda Cero, la periodista Ainhoa Martínez desveló detalles sobre el tenso episodio vivido en el seno del Gobierno el pasado viernes, mientras decidían qué medidas se incluían en el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.

El Gobierno se reunía en un Consejo de Ministros extraordinario que se caracterizó por un plante de Sumar, que tenía el objetivo de incluir medidas en materia de vivienda y protección a los inquilinos. Esta situación ya se pudo observar en el choque en los pasillos del Congreso entre Mónica García y Félix Bolaños.

Según cuenta Ainhoa Martínez, le preguntó al presidente del Gobierno sobre ese retraso a la hora de comenzar el Consejo de Ministros, algo que molestó a Sánchez, que respondió que "no sabía que existiera una hora de inicio".

La periodista recalca que las horas "vienen en las previsiones que manda Moncloa cada noche y que están en su página web". Explica que estaba marcado que a las 09:30h arrancase la reunión y a las 11:00h la comparecencia posterior del presidente del Gobierno. Es decir, se produjeron dos horas de retraso.

El pulso de Sumar, respuesta a una OPA hostil del PSOE

Uno de los aspectos más llamativos relatados en la tertulia fue el enfado de Pedro Sánchez durante su comparecencia: "Estoy muy enfadado... con la situación que está viviendo el mundo y a la que nos llevan determinados gobiernos".

El tono del presidente durante la jornada, según el relato, evidenció enfado, aunque este fue atribuido públicamente al contexto internacional. No obstante, varios medios revelan que dicho malestar podría estar relacionado con las fricciones internas del Ejecutivo.

Según cuenta Martínez, algunos atribuyeron ese enfado a su tenso choque con Sumar antes del Consejo de Ministros y no tanto al conflicto bélico en Oriente Medio. Este conflicto habría tenido consecuencias directas sobre el anuncio estrella del Ejecutivo: un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros, que el propio Sánchez explicaba que "nos coloca a la cabeza de Europa en escudo social frente a la guerra". El "anuncio estrella" quedó, según la periodista, eclipsado por las tensiones políticas dentro del Gobierno de coalición.

Martínez también apuntó a un contexto de presión creciente sobre Sumar, que estaría siendo "encajonado" políticamente tanto por Podemos como por el PSOE. En este escenario, mencionó además figuras como Gabriel Rufián e Irene Montero, aunque les restaba importancia calificándolos de "una anécdota".

Añade que el tensar la cuerda por parte de Sumar viene de la mano de "una OPA hostil" del PSOE, contra quienes se rebelaron.

La intervención de Ainhoa Martínez pone de relieve un momento delicado dentro del Gobierno, marcado por desacuerdos estratégicos y tensiones entre sus socios, que podrían afectar a la estabilidad de futuras decisiones políticas.