Ainhoa Martínez: "Con la cantidad de casos que tenemos sobre la mesa, que el PSOE esté por encima de los 100 escaños en las encuestas es un milagro"

En la tertulia de Más de Uno, en Onda Cero, la periodista Ainhoa Martínez ha calificado como "corrosivo para la institucionalidad y el sistema democrático" el argumento del lawfare empleado por el PSOE, señalando que es "la vía de escape perfecta cuando no se tiene una explicación que dar a la opinión pública sobre los casos que se están investigando".

La colaboradora ha subrayado que, si se analiza la letra pequeña de los sondeos, los ciudadanos no albergan dudas sobre la gravedad de investigaciones como el "caso Koldo"; una serie de casos que, según ha recordado, en un inicio "se caricaturizaron" desde el Gobierno y que finalmente han derivado en consecuencias judiciales de calado.

Para la periodista, recurrir a un "enemigo externo" sirve para evitar realizar un balance o diagnóstico interno sobre qué controles han fallado en la administración para que un ministro haya podido cometer irregularidades, prefiriendo instalar la idea de que "son los jueces los que te persiguen porque están en contra de un gobierno progresista".

Martínez también ha apuntado que decisiones judiciales recientes e "incomprensibles", como las relativas al pasaporte de la mujer del presidente adoptadas por el juez Juan Carlos Peinado, resultan "desproporcionadas" y acaban "dando alas a ese discurso que se está haciendo por parte del gobierno".

Por último, la tertuliana ha destacado la sorprendente resistencia electoral de la formación liderada por Pedro Sánchez. "El PSOE aguanta bastante bien el tipo por encima de los cien escaños. Lo que hace es aglutinar todo el voto de la persecución en el Partido Socialista y desangrar absolutamente a Sumar", ha explicado.

La periodista ha concluido de forma contundente sobre la situación demoscópica actual del partido del Gobierno: "Con la cantidad de casos que tenemos encima de la mesa, que el Partido Socialista esté por encima de los cien escaños es un milagro ateo o laico, o vamos, no sé, o digno de estudio demoscópico".