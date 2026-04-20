La acusación popular reclama 24 años de cárcel para Begoña Gómez y la retirada de pasaporte por "riesgo de fuga"

La organización Hazte Oír ha reclamado, mediante un escrito de asociación y en representación de las diversas acusaciones populares involucradas en el caso Begoña Gómez, 24 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez.

En dicho escrito, solicita la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Además, la asociación solicita 22 años y medio de prisión para Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, así como seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en esta causa.

Por último, también considera que existe "un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres", por lo que interesa que se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.

Begoña Gómez se queja de la instrucción de Peinado y pide reabrirla

Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla. Gómez ha elevado ese escrito tras la decisión de Peinado de terminar la instrucción del caso y proponer juzgarla por cuatro delitos junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarlo por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que la causa no puede ser juzgada con jurado.