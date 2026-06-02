La acusación del PP pide investigar por falso testimonio a un cargo de la Diputación de Badajoz en el juicio del hermano de Sánchez

La investigación judicial sobre la supuesta red de favores y prevaricación vinculada al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha alcanzado este martes uno de sus momentos más tensos. El juez baraja abrir una causa penal por falso testimonio contra un testigo crucial debido a las contradicciones a las que incurrió durante su declaración.

El afectado es José María Sánchez Sánchez, jefe del servicio provincial de Bibliotecas de Badajoz. Su comparecencia buscaba avalar la legalidad en la creación y adjudicación de la jefatura de actividades transfronterizas a Luis Carrero Reyes, exasesor de la Moncloa y amigo íntimo del hermano de Sánchez. Sin embargo, su relato terminó encendiendo todas las alarmas del tribunal.

Una grave irregularidad administrativa

El testimonio comenzó a desmoronarse desde el inicio de las preguntas formuladas por los propios abogados de Carrero. Sánchez Sánchez afirmó que se incorporó oficialmente a la Diputación en noviembre de 2023, pero acto seguido reconoció algo insólito: participó en el tribunal que evaluó y eligió a Carrero antes de ser empleado formal de la institución.

En la sala, admitió lo siguiente: "sí, yo unos días antes de entrar a trabajar, me dijeron desde Recursos Humanos que me proponían para la comisión de valoración y estuve ahí".

Esta anomalía dejó estupefactos a los magistrados. El testigo intentó justificarse alegando que formó parte de ese comité porque terminaría siendo el jefe directo del candidato seleccionado.

Un puesto "a medida" para un único candidato

"Yo no le conocía de nada y nadie me hablo de él", intentó defender en un esfuerzo en balde por desvincular el nombramiento del tráfico de influencias. Sin embargo, los detalles sobre cómo se desarrolló el concurso público no hicieron más que reforzar la postura de las acusaciones, que sostienen que la convocatoria estuvo teledirigida desde el principio. De hecho, el propio Sánchez Sánchez admitió que Luis Carrero fue el único aspirante que se presentó al proceso.

También indicó que el proceso se cerró con una memoria técnica obligatoria, argumentando que el amigo de David Sánchez fue calificado como "apto", destacando argumentos como que "entregó muy bien la memoria".

La acusación popular, ejercida por el PP a través del abogado Alberto Durán, destapó que Sánchez Sánchez había entregado un informe con el membrete y la firma digital de la Diputación de Badajoz, "haciendo creer la apariencia de que es un papel oficial de la diputación que después ha sido negado hace unos minutos en la sala de vistas".

Por tanto, el abogado de la acusación ha solicitado "respetuosamente que la sala valore estas dos irregularidades", contra José María Sánchez Sánchez, por falsedad documental y por un posible delito de falso testimonio.