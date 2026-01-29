Abascal tacha de "cabrón" a Sánchez: "20 millones para las víctimas de Adamuz y 270 millones para comprar periodistas y medios"

El líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a situar su discurso en la confrontación directa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado dentro de la precampaña del partido. El dirigente ultraconservador denunció lo que calificó como "agenda criminal" del Ejecutivo y arremetió contra la decisión del Consejo de Ministros de aprobar compensaciones económicas para las víctimas del accidente ferroviario que dejó 46 muertos y decenas de heridos graves.

En paralelo, acusó al Gobierno de destinar "270 millones en propaganda institucional", una cifra aprobada en la misma reunión del gabinete.

Ataque frontal al Ejecutivo

Abascal abrió su intervención con una acusación directa: "El Gobierno de Sánchez continúa pese a todo, contra viento y marea, o mejor dicho, contra corrupciones, traiciones y pútridos con su agenda criminal", afirmó ante un público entregado.

El líder de Vox reprochó además que los miembros del Ejecutivo no asistieran a los funerales de las víctimas. Según Abascal, la ausencia se debía a que "la gente está harta y no quiere soportar a los asesinos de sus familiares", en referencia a la gestión gubernamental del siniestro.

Estas palabras generaron aplausos entre los asistentes, pero también críticas en redes por su dureza y por vincular de forma directa al Ejecutivo con las muertes.

"Las víctimas no se compran con dinero"

El dirigente de Vox dedicó buena parte del discurso a cuestionar las indemnizaciones anunciadas por el Consejo de Ministros: "Han dicho 20 millones de euros para las víctimas, pero ese dinero no les devuelve a sus familiares", señaló. Abascal aseguró haber escuchado a afectados que, según él, habrían rechazado el gesto económico: "Seguro que están pensando que se metan el dinero por donde les quepa, que a ellos no les compra nadie", añadió.

Con tono combativo, sostuvo además que el coste de esas compensaciones "no lo deberían pagar los españoles", sino Sánchez y los ministros José Luis Ábalos y Óscar Puente, "responsables directos de estos crímenes" —una acusación que carece de fundamento judicial y se enmarca en la retórica política habitual del partido—.

Crítica al gasto en publicidad institucional

El grueso del ataque se centró en la comparación entre las ayudas a las víctimas y los fondos destinados a comunicación gubernamental. Abascal afirmó: "Hay que ser muy cabrón para en el mismo Consejo de Ministros anunciar 20 millones para víctimas y 270 millones para publicidad institucional, para comprar a los periodistas y a los medios".

Según los presupuestos generales de 2026, la partida de publicidad institucional aprobada por el Ejecutivo busca financiar campañas de seguridad vial, salud pública y educación digital, entre otras. Pero VOX sostiene que esos fondos se utilizan para "difundir el relato del Gobierno" y "silenciar las críticas".

Abascal lo presentó como ejemplo de "tiranía", asegurando que "las dictaduras gastan más en propaganda que en arreglar lo que se estropea en España".

Un discurso centrado en la indignación

El mitin insistió en una idea central: la degradación de los servicios públicos bajo el Gobierno socialista. El líder de VOX sostuvo que la inversión estatal se destina "a mantener el poder" en lugar de a "atender hospitales, carreteras o colegios".

"Todo se está degradando bajo este maldito Gobierno de la corrupción, la mentira y la traición", concluyó, seguido de gritos de "¡Gobierno dimisión!" entre los asistentes.