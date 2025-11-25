Roberto Brasero avisa de la nieve, viento y oleaje que tiene a once comunidades en alerta

Once comunidades están en alerta por nevadas, oleaje y/o viento, y en el caso de Cataluña y Comunidad Valenciana la intensidad de las fuertes rachas previstas, de hasta 100 kilómetros por hora, mantiene a dichos territorios en un nivel de aviso de color naranja por riesgo importante.

Están en nivel amarillo de alerta por la previsión de nevadas Aragón, Castilla y León, Navarra (además por lluvias) y también Cataluña, que también lo está por temporal marítimo y por viento, aunque en este caso en nivel naranja.

A estas comunidades se suman bajo aviso meteorológico por temporal marítimo en nivel amarillo también las siguientes: Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia, Cantabria y País Vasco -estas dos además lo están por lluvias-, y la Comunidad Valenciana que también está en aviso por vientos (en nivel naranja).

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, en el litoral sur de Tarragona y prelitoral sur de la provincia se podrán alcanzar hoy rachas de 100 kilómetros por hora.

Nieve en pueblos de montaña

En cuanto a las nevadas, Brasero indica que no va a nevar en cotas tan bajas como el jueves o el viernes, pero que a partir de 1.200 metros nevará en los pueblos de montaña del norte peninsular. Según Brasero, serán cinco o seis centímetros más de nieve este martes en la cordillera cantábrica en las laderas de León, Palencia o Burgos.

Por otra parte, nevará con espesores de más de 10 centímetros en zonas como el Pirineo oscense y navarro y en el valle de Arán (Lleida) a partir de 900 metros, con mayor posibilidad al final del día.

Asimismo, habrá lluvias intensas con acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Gipuzkoa.

Se recogerán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en la costa vasca y en el litoral cántabro.