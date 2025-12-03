Roberto Brasero avisa de un fuerte temporal: estas son las comunidades en alerta por viento, nieve y olas de 6 metros

El tiempo nos deja pocos minutos de respiro por el encadenamiento de sucesivos frentes atlánticos que atraviesan la península y que han provocado que se active el aviso naranja o amarillo en 9 comunidades por nieve, nieblas, viento o fuerte temporal marítimo, con especial intensidad en toda la fachada cantábrica, donde las olas subirán hasta los 6 metros, según informa la Aemet en su página web.

Roberto Brasero ha asegurado que además de viento y fuertes olas en las costas de Galicia y del Cantábrico, en estas regiones del extremo norte peninsular, las precipitaciones van a ser persistentes, a ratos incluso fuertes, con posible granizo.

"En Cantabria, País Vasco y Galicia van a ir encadenando un frente tras otro", ha asegurado Brasero.

Comunidades en alerta

En concreto, las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia tienen alerta naranja este miércoles por mar combinada del noroeste con olas de 4 o 6 metros y viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) mar adentro, ocasionalmente viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

La Comunidad de Madrid tiene alerta amarilla por nevadas que dejarán una acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas a partir de unos 1.100-1.200 metros.

Densas nieblas en tres provincias de Castilla y León

Castilla y León ha activado el nivel amarillo en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid por densas nieblas que reducirán la visibilidad a 100 metros.

En la comunidad de Andalucía, la provincia de Almería está en amarillo por fenómenos costeros adversos con olas de 3 metros, mientras que en Granada hay también nivel amarillo por nevadas (2 centímetros de espesor), por fuertes vientos de 70 kilómetros por hora y por oleaje de 3 metros.

En el litoral mediterráneo, Cataluña ha activado el nivel amarillo en Girona por vientos costeros del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros, mientras que en Tarragona hay aviso amarillo por rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora, al igual que en la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana).

En la Ciudad de Melilla el aviso también es amarillo por temporal marítimo con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.