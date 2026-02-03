Qué es el "río atmosférico", el fenómeno que ha puesto en alerta a Andalucía que descargará "más agua de lo normal"

La borrasca Leonardo mostrará este miércoles su peor cara en España, especialmente en Andalucía. Los expertos en meteorología ya hablan del paso de un río atmosférico que descargará en la península, dejando visiblemente afectado el sur del país.

Este fenómeno se caracteriza principalmente por transportar grandes cantidades de agua en forma de vapor. Suele tener forma de banda alargada y estrecha, de varios kilómetros de longitud, y normalmente tiene su origen en zonas tropicales que avanzan hacia latitudes medias.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por un "temporal atlántico" que durará hasta el sábado 7 de febrero. Por el momento, el organismo ya ha activado el aviso rojo por lluvias en las regiones andaluzas de Ronda, Jerez de la Frontera, Olvera, Grazalema y Ubrique, entre otras.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha advertido de la gravedad de este fenómeno, que ha definido como "una gran extensión que suele transportar más agua que cualquier río caudaloso".

Ante la previsión de cara a la jornada de este miércoles, la Junta ya ha tomado varias decisiones, como la suspensión de la jornada lectiva en toda la comunidad, excepto Almería, y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los efectivos trabajarán en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de la geografía andaluza.

Por su parte, Renfe ya ha informado que el servicio puede no funcionar con normalidad debido a las condiciones climatológicas previstas para este miércoles. Por esta razón han habilitado cambios gratuitos para "los trenes que circulen en las zonas afectadas de Andalucía".