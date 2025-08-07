La AEMET amplía la ola de calor: durará hasta el miércoles 13 como mínimo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este jueves un nuevo aviso especial por la ola de calor que afecta a prácticamente toda España, en el que confirma que el episodio se alargará más de lo previsto inicialmente. Aunque se esperaba que terminara el martes 12 de agosto, la previsión se amplía al miércoles 13 de agosto como mínimo.

Las condiciones atmosféricas actuales favorecen la permanencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre la Península. Esta situación, unida a la fuerte insolación del verano, está provocando temperaturas muy por encima de lo habitual para estas fechas.

Alertas naranjas en media España

Este jueves, todas las comunidades autónomas mantienen avisos activos por calor extremo. Las alertas naranjas se concentran en:

Andalucía

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Isla de Gran Canaria

El resto del país permanece en aviso amarillo. En la mayoría de los casos, las alertas se mantendrán activas hasta última hora del día.

Temperaturas por encima de los 40 grados

Durante la jornada, se esperanmáximas de entre 34 y 36 ºCen buena parte de la Península y los archipiélagos. En zonas del sur de la vertiente atlántica, los termómetros podrían superar los 40 ºC.

Las noches tampoco dan tregua: en muchas zonas no se bajará de los 20-22 ºC, y en ciudades como Almería, Castellón, Alicante, Barcelona, Madrid o Tenerife, se podrían alcanzar incluso los 25 ºC de mínima, dificultando el descanso nocturno.

Posibles tormentas secas por la tarde

Por la tarde, la Aemet no descarta tormentas secas en el interior, especialmente en el sureste peninsular, con chubascos localizados en la Bética central y rachas muy fuertes de viento. También podrían registrarse lluvias débiles en zonas como los Pirineos o la Ibérica, aunque no se espera que afecten significativamente a las temperaturas.

¿Cuándo terminará?

La persistencia del episodio eleva la incertidumbre sobre su final. El meteorólogo Mario Picazo ha apuntado que el alivio térmico podría llegar a partir del jueves, pero por ahora no se descarta que las temperaturas anormalmente altas continúen más allá del miércoles.