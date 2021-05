Pablo Iglesias anuncia que abandona la política y deja todos los cargos públicos

El hasta ahora secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que deja la política de partido al haberse convertido en "un chivo expiatorio" que moviliza a la derecha, como ha quedado demostrado en las elecciones de Madrid. Así lo ha comunicado en su comparecencia tras conocer los resultados electorales en los que su formación ha mejorado los resultados de 2019 al obtener 10 escaños pero muy lejos de un resultado que les permitiera plantar cara a la gran triunfadora de la noche, Isabel Díaz Ayuso.

"Victoria de la derecha trumpista"

"El éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación de la ultraderecha es una tragedia. Pero es lo que ha votado la ciudadanía madrileña con una participación enorme", ha señalado el candidato que se ha mostrado por la deriva que puede tomar la capital: "Nunca Madrid había sido tan diferente de España. La deslealtad de Madrid al Gobierno del estado se va a intensificar"

Dentro de los malos resultados de la izquierda sí ha tenido buenas palabras para Más Madrid y su candidata Mónica García: "La izquierda ha fracasado. Hemos estado muy lejos de formar Gobierno. Felicito a Más Madrid porque ha obtenido un gran resultado. Nuestro resultado es insuficiente para plantear alternativa"

La campaña de Pablo Iglesias y Unidas Podemos iba enfocada a que aumentara la participación porque consideraba que eso iba a beneficiar al bloque de la izquierda. Sin embargo, ha sucedido lo contrario: "Los datos de participación son altísimos. Hemos conseguido una participación masiva y no se ha traducido en lo que esperábamos. Mi conciencia absoluta es de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los movimientos más oscuros"

Pablo Iglesias abandona la política

En un momento de su discurso Pablo Iglesias ha comunicado que había tomado una decisión tras reunirse de urgencia una vez conocidos los resultados: "Creo que es evidente a día de hoy que no contribuyo a sumar en Unidas Podemos. Por lo tanto con esta situación y estos resultados y convertido en un chivo expiatorio hay que tomar decisiones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido. No voy a ser un tapón para la renovación de fuerza de liderazgo en nuestro partido. Creo que Yolanda Díaz puede ser la presidenta del Gobierno e Isa Serra la alternativa en la oposición en Madrid"

¿Un fututo de Pablo Iglesias en los medios con Roures?

Pablo Iglesias, podría llevar semanas preparando su salida de la política para centrarse en una nueva iniciativa audiovisual: liderar un proyecto de lo que él mismo ha denominado como "periodismo crítico". Iglesias ya anunció en una entrevista en La Sexta que no revalidaría la Secretaría general de Unidas Podemos en el año 2023 porque la política "no es una profesión eterna" y habló de la necesidad de que en el partido se produjera "un relevo". Además, el ex vicepresidente también comentó la posibilidad de "jugar un papel diferente" en su formación y de liderar un proyecto de "periodismo crítico", aunque no dio más detalles acerca de la materia en cuestión.

Iglesias estaría negociando con el empresario y productor de Mediapro, Jaume Roures, sumarse en un nuevo proyecto audiovisual para esta nueva etapa del madrileño, alejado de los cargos políticos que ostenta desde 2014. Ambos cuentan con una estrecha relación, gracias también a una ideología afín que ha convertido a medios de Roures, como el diario Público, en el periodismo de referencia para los seguidores del partido de Iglesias.

Ayuso ya sacó pecho de sacar a Iglesias de la Moncloa

Isabel Díaz Ayuso se refirió al anuncio del ex vicepresidente segundo del Gobierno de que iba a concurrir a las elecciones madrileñas del 4 de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que España le debía una y cambió el lema de la campaña que pasará a llamarse 'Comunismo o libertad'. Llegó el 4 de mayo y el resultado es que Pablo Iglesias abandona totalmente la política.