Pablo Iglesias cobrará más de 5.000 euros al mes tras renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y hasta ahora secretario general de Unidas Podemos anunció anoche, tras los resultados electorales, que abandonaba la política de partido. Aunque la formación morada mejoró en tres escaños los resultados obtenidos en las anteriores elecciones, pues logró 10 diputados, Iglesias hizo pública anoche su decisión de no tomar acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

Indemnización de 5.316 euros al mes

Pablo Iglesias seguirá disfrutando de la indemnización de 5.316 euros mensuales a la que tiene derecho tras haber sido exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante 14 meses. Según se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el sueldo de un vicepresidente del Gobierno es de 79.746,24 euros. Por tanto, Iglesias tiene derecho a cobrar un 80% de su sueldo después de ser parte del Ejecutivo.

Las prestaciones para los ex-altos cargos del Estado no son compatibles con otro sueldo público o privado, por lo que Iglesias podrá cobrar esta indemnización siempre y cuando no obtenga otro sueldo. Ahora, al haber rechazado su escaño en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, y no percibir, por tanto, ningún salario, Iglesias continuará recibiendo los 5.316 euros mensuales.

Esta indemnización, sin embargo, no es vitalicia, sino que se puede cobrar durante un periodo máximo de dos años, siempre que el político haya estado ese mismo tiempo en el cargo. Por su parte, Iglesias fue miembro del Ejecutivo durante un año y dos meses, por lo que sólo podrá cobrar la indemnización durante ese tiempo.