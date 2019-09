En Más de uno volvemos a salir a las calles de Barcelona, Gijón y Valladolid para preguntar a los ciudadanos si han visto El Debate Decisivo de Atresmedia y el de RTVE. Además, nos revelan qué creen que va a pasar el domingo, "No creo que Vox vayan a sacar tantos diputados. Ha entrado con mucha potencia y mucho populismo", "los debates lo único que han hecho ha sido enmarañarnos más", "no me creo las encuestas", "hay que intentar tener un equilibrio", son algunos de los comentarios.