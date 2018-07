Herzog alerta del "bispartidismo nuevo" que puede dejar el 20D

Andrés Herzog ha igualado a los partidos tradicionales con los llamados emergentes en un acto ante la sede de Bankia en la madrileña glorieta de Cuatro Caminos, donde se ha sometido a preguntas sin intermediarios de los transeúntes, dentro de la campaña "La calle pregunta sin plató".

Para el líder de UPyD, Ciudadanos y Podemos "son iguales que los viejos", porque "dicen una cosa aquí y otra cosa en otros sitio, no tienen coherencia y prefieren gastar el dinero en marketing que en defender a la gente".

También PP y PSOE coinciden "en el fondo", aunque, "cuando debaten, parece que están muy enfadados", y "Rajoy insulta a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le llama indecente".

"En lo importante están de acuerdo, y lo importante es la utilización de las instituciones en su beneficio y mantener todo el chiringuito", ha denunciado.

Frente a ellos, ha defendido que UPyD es un partido que "da la cara, que está aquí ante los ciudadanos, les da el micrófono, que no está en los platós de televisión porque no le invitan y que no tiene nada de lo que avergonzarse y mucho de lo que estar orgulloso".

Especialmente ha reivindicado su liderazgo en las acciones judiciales contar Bankia al afirmar: "Nosotros hemos puesto los abogados, y el resto han puesto los corruptos".

"Esto solo lo puede decir UPyD", ha recalcado y ha insistido en que son un partido de gente valiente, decente, sin hipotecas y libre, que no sólo no tiene deudas con los bancos, sino que además les ha llevado a los tribunales.

Una cualidades de las que ha dicho estar orgullo, así como de 1.200.000 votantes que les apoyaron en 2011 y que está convencido volverán a respaldarles el domingo.

Herzog ha destacado además la campaña de UPyD en la calle, que es "muy común" en la formación, según su portavoz parlamentaria, Rosa Díez, quien ha acompañado al candidato en el acto junto al diputado Carlos Martínez Gorriarán.

Además de en explicar el programa electoral, Díez ha incidido en la necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos y de defender la utilidad social de la labor realizada para que no les juzguen por las siglas o el nombre, sino por el trabajo hecho.

Y así se lo ha pedido expresamente a una señora que se les ha acercado y les ha dicho que le gustaría que "todos los socialistas se unieran", al igual que, según ha defendido, hace la derecha.

Los dirigentes de UPyD han recibido preguntas, entre otros, de un jubilado sobre las pensiones, una estudiante sobre la carrera de Magisterio, una señora sobre las ayudas a las familias, un joven sobre el cara a cara Rajoy-Sánchez y una exdeportista de élite sobre la corrupción en el deporte en esta "versión real de 'La calle pregunta'", como la ha definido Rosa Díez.