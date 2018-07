Rivera: La finanza al PP es un síntoma de cómo se han hecho las cosas

Rivera, que ha visitado este sábado una empresa hortícola en Los Alcázares, en Murcia, ha señalado, a preguntas de los periodistas, que los "viejos partidos tienen mochilas de corrupción y de clientelismos que les hacen incapaces de pensar en las reformas que necesita el país".

Ha añadido que el hecho de que "las sedes estén pagadas en B y, además, embargadas es un síntoma de cómo se han hecho las cosas" y ha expresado su deseo de que "podamos pasar página y abrir una nueva etapa política donde el gobierno no ampare la corrupción".

Según el líder de C's, la principal "bandera" de su partido es la "regeneración de la vida pública" y se ha mostrado convencido de que "no tendremos estabilidad sin regeneración" porque -ha añadido- "la gente no va a confiar en la política si no confía en los dirigentes y en los partidos".

Por otra parte, sobre los vínculos que, para la UCO de la Guardia Civil, tiene el presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la trama Púnica, el candidato de Ciudadanos ha dicho que los murcianos "quieren gobiernos limpios" y que el pacto de investidura alcanzado por C's y PP tras las autonómicas de 2015 le obliga a dejar el ejecutivo en el supuesto de que resulte investigado en esta causa.

14:09