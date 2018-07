Rivera: "Hay una operación en Génova y Ferraz para salvar al 'soldado Sánchez'"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy que hay una operación del PP y el PSOE, Génova y Ferraz, para tratar de salvar al secretario general socialista, "el soldado Pedro Sánchez" porque los socialistas se "hunden" y al PP no le interesa que se acabe el modelo actual.

En su segundo día de ruta electoral por España, acompañado por los candidatos de Ciudadanos al Congreso por Barcelona y Tarragona, Juan Carlos Girauta y Sergio del Campo, respectivamente, Rivera ha dicho que con el avance de su partido en las encuestas "hay una nueva operación en marcha para salvar al soldado Sánchez", en alusión a la película del año 1989 "Salvar al soldado Ryan".

Rivera, que ha asegurado que es el único partido que sabe que se pueden "cambiar las cosas", ha acusado al PP y al PSOE de "fingir" "pelearse" porque a los dos les interesa seguir con el modelo de bipartidismo, y como "Sánchez, se hunde", los populares se muestran preocupados.

Rivera se ha mostrado convencido de que Rajoy prefiere ver a Sánchez de presidente del Gobierno que a él, y que Sánchez, por su parte, prefiere que continúe el Gobierno del PP, a que llegue Ciudadanos porque así "pueden seguir con el pasteleo".

El líder de Ciudadanos ha asegurado que la presidenta andaluza, Susana Díaz, está esperando a que pase "el soldado Sánchez".

Entre tanto, ha asegurado que el presidente del Gobierno es "incapaz de construir" y "solo es capaz de generar miedo" por lo que necesita que el PSOE "sobreviva".

Según Rivera, frente al PSOE, que si sirve al PP para dar miedo a sus votantes, Ciudadanos, no le sirve, porque el partido naranja lo que transmite es "ilusión" y "esperanza".

Hay un pacto entre el PP y el PSOE para que todo siga igual, para fingir que somos rojos y azules y para seguir con una "partitocracia obsoleta" ha dicho Rivera, antes de acusar al PP y al PSOE de "protegerse entre ellos", incluso en los casos de corrupción.

También ha dicho que tanto PP como PSOE "indultaban" la corrupción de Convergencia, "no hace tanto", y ha recordado que nadie se cree que no supieran que los Pujol, a los que ha vuelto a denominar "banda" habían "saqueado" a Cataluña.

Rivera, que ha sido despedido del acto por el publico al grito de "presidente, presidente", ha vuelto a "retar" a Rajoy a que vaya a un "cara a cara con él", y que "en vez de meter miedo" haga "propuestas".

"Si vamos a hacer una campaña en serio, en alusión el eslogan de la campaña del PP "España en serio", vamos a hacer un "debate", ha dicho el líder de Ciudadanos a Rajoy, al que ha acusado de "tener miedo".

Rivera ha dicho que estos días todos los líderes políticos acusan a Ciudadanos de ser los "culpables de todo". "Casi matamos a Manolete", ha subrayado, antes de insistir y recordar que no quiere pactar con Rajoy ni con Sánchez porque lo que quiere Ciudadanos es "ganar".

A quince días para la celebración de las elecciones del 20D, Rivera ha dicho disfrutar la suerte de tener "la munición de los demócratas", que son las "papeletas", y "con menos recursos y menos tentáculos" que otros, van a competir para que una plataforma civil como es su partido logre la victoria.

Rivera, en su tierra, ha hecho reiteradas alusiones a Cataluña, y ha dicho que no puede ser presidente de España si esta comunidad no forma parte del país.

Según el líder de Ciudadanos se trata de volver a repetir en Cataluña el éxito de las pasadas autonómicas, cuando vencieron a PP, a PSOE y a Podemos.

Al respecto, se ha referido a las cartas "ridículas" que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, manda a lo líderes de Francia, Alemania o a la ONU y se ha preguntado qué pasaría con las mismas si el mundo entero se enterara de que ha ganado Ciudadanos.

En el proceso catalán, Rivera cree que Rajoy "no es suficiente" porque hace falta un "proyecto común" y el "miedo no basta" y "la ley no es suficiente".

Se ha referido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a su propuesta de hacer un referéndum separatista, y le ha dicho que eso "no es la solución", porque sería "agrandar" el problema, como tampoco lo es la sugerencia de Iglesias de ver la película "Ocho apellidos catalanes" para entender lo que sucede en esta parte de España.