Pere Navarro ha mostrado una alegría contenida ante los resultados de las elecciones en Cataluña de este 25-N.[[LINK:INTERNO|||||| El PSC]] ha sido desplazado por [[LINK:INTERNO||||||ERC ]] de la segunda fuerza política, para asentarse con 20 diputados, ocho menos que en el 2010, en la tercera plaza.

Navarro ha comenzado su intervención agradeciendo el esfuerzo de todo su equipo y de su familia, además celebró la gran participación"porque fortalece la democracia". El candidato a la Generalitat no ha negado que los resultados son "los que no queríamos", pero ha matizado que "son mucho mejor que los que nos planteaban".

El socialista se ha marcado un objetivo claro para las próximas elecciones que no es ser "la segunda fuerza política, si no la primera". En estas elecciones, con una participación histórica, casi once puntos mayor que en los comicios de 2010 (58,78%), y que supera en casi cinco puntos el récord absoluto de votantes. En una comparecencia en la sede del partido en Barcelona, Navarro ha subrayado que "la voluntad del pueblo" no ha sido la que el presidente catalán, Artur Mas, había pedido, en referencia al lema electoral de CiU.

Desde Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha destacado que el presidente catalán, Artur Mas, pidió una mayoría excepcional para respaldar su proyecto soberanista y ha recibido "un castigo excepcional" de los electores. En rueda de prensa en la sede federal del PSOE, López ha valorado que los catalanes hayan sido conscientes de la importancia de estas elecciones, que eran "un plebiscito", y hayan "dado una lección de sensatez" además de acudir masivamente a las urnas. Se ha referido a los resultados del PSC, que ha perdido 8 escaños, y ha dicho que, dadas las circunstancias, son "más que dignos".