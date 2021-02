Elecciones Cataluña: Este fue el resultado de las elecciones catalanas en 2017 y el dato de participación

Las elecciones catalanas de este 14 de febrero de 2021 serán muy diferentes a todas las anteriores. La pandemia del coronavirus marcará uno comicios en los que la polarización entre el bloque independentista y el constitucionalista sigue muy presente. Además, se prevé que aumente notablemente la abstención y el voto por correo con respecto a otros años.

Los últimos comicios en Cataluña se celebraron el 21 de diciembre de 2017 y los catalanes dieron la mayoría al bloque independentista, aunque Ciudadanos dio la sorpresa al conseguir 37 diputados

Ciudadanos fue el partido más votado

El partido de Ciudadanos, cuya candidata fue Inés Arrimadas, obtuvo en 2017 36 escaños, convirtiéndose en primera la primera fuerza política en Cataluña, con más de 1 millón de votos, concretamente 1.109.732.

Una victoria histórica de Ciudadanos que no llevó a Arrimadas a ocupar el cargo de presidenta de la Generalitat, ya que la candidata de la formación naranja no se presentó a la investidura al no sumar los suficientes apoyos frente al bloque independentista.

JuntsxCat, ERC y la CUP alcanzaron la mayoría absoluta

El bloque independentista, formado por JuntsxCat, ERC y la CUP alcanzaron la mayoría absoluta aquel 21 de diciembre al sumar entre todos 70 escaños, superando los 68 que exige la mayoría absoluta en las elecciones catalanas.

JuntsxCat obtuvo 34 parlamentarios, seguido de ERC que logró 32 y de la CUP que consiguió 4. La unión de los partidos independentistas allanó el camino para la investidura del candidato, y sucesor de Carles Puigdemont, propuesto por JuntsxCat, Quim Torra, que fue investido presidente de la Generalitat el 14 de mayo de 2018 con 66 votos a favor y cuatro abstenciones.

En cuanto al resto de candidatos, los socialistas, con Miquel Iceta como cabeza de lista, obtuvieron 17 parlamentarios, mientras que En Comú Podem logró 8 y el Partido Popular, con Xavier García Albiol como candidato, consiguió con 4 diputados.

Otro dato destacado de las últimas elecciones catalanas es la participación histórica que hubo. Hace cuatro años, en 2017, en Cataluña votó el 79,04% de la población. Una cifra que contrasta con la alta abstención que se prevé en la cita electoral de este domingo.

En estas elecciones el dato de participación es inferior a las elecciones catalanas del 2017 las 13h fue de 34,69%. Desde el principio de la campaña se temía que la pandemia y el miedo al contagio en los colegios provocara una disminución de la participación. Por ello, a lo largo de la campaña todos los partidos han insistido en llamar a sus votantes a las urnas para combatir la abstención.

Y la participación a las 18 horas en las elecciones autonómicas que este domingo se celebran en Cataluña es de un 46,02%, 22,24 puntos menos que en las anteriores, que tuvieron lugar en 2017.

El dato final de participación de las elecciones catalanas en 2017 fue del 81,94%, un dato récord que parece que en las comicios que se celebran en Cataluña el domingo 14 de febrero, no se va a repetir.