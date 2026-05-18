Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El PP arrolla al PSOE en Andalucía pero no alcanza la mayoría absoluta"

Las elecciones andaluzas dejan un escenario mucho más abierto de lo previsto, con Juanma Moreno obligado a negociar con VOX tras perder la mayoría absoluta y un PSOE que firma el peor resultado de su historia en Andalucía. Mientras tanto, la OMS declara la emergencia internacional por el brote de ébola en Congo y el Hondius pone rumbo definitivo a Rotterdam. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Moreno pierde la mayoría absoluta y queda en manos de VOX

Lo primero es el resultado de las elecciones andaluzas. Se ha pasado el candidato del PP, Juanma Moreno, los últimos quince días de campaña advirtiendo que lo que estaba en juego en estos comicios era mantener la estabilidad del Gobierno de Andalucía o el lío. Pues ha sido "El Lío".

Porque el PP de Moreno se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, 53 diputados que le saben a poco porque no le queda otra que negociar con VOX si quiere seguir instalado en el Palacio de San Telmo. Se equivocaron la gran mayoría de encuestas que prácticamente daban por hecha la mayoría absoluta del PP, porque Moreno pierde cinco diputados y obtiene el 41,6% de los sufragios, casi dos puntos menos respecto a las elecciones de 2022.

Comparecía ayer ante la militancia el ya presidente en funciones de la Junta de Andalucía para decir que han conseguido dos de los tres objetivos que se habían marcado en estas elecciones. El primero era ser el partido más votado, ahí sí, misión cumplida; el segundo era ganar en las ocho provincias y también lo han conseguido; pero el tercero, mantener la mayoría absoluta que les garantice poder gobernar en solitario, ese es el que les ha quedado pendiente. Aun así, Moreno se puso una buena nota.

No quiso dar muchos detalles sobre cómo será esa negociación con VOX, a quien ni siquiera mencionó en su intervención. Dijo haber escuchado el mandato de la ciudadanía, que entiende que es seguir transformando Andalucía, y asumió que le corresponde a él la responsabilidad de formar Gobierno y gobernar.

Ahora la pregunta es cómo: ¿en solitario?, ¿en coalición con VOX?, ¿cómo ya ha pasado en Extremadura y Aragón? Quien desde luego lo tiene muy claro es el candidato de VOX, Manuel Gavira, que ayer hablaba, saltándose algunas pantallas, como si ya estuviera dentro del Gobierno andaluz porque pronosticaba cómo será el nuevo Ejecutivo y los retos a los que tendrá que hacer frente. Se ve ya en el Gobierno Gavira, quizá de vicepresidente, porque el escenario que queda por delante se parece mucho al que ya se ha vivido en Extremadura y Aragón.

Descalabro histórico del PSOE y crecimiento de Adelante Andalucía

Los pronósticos que sí se han cumplido son los que advertían sobre el descalabro de María Jesús Montero, porque se confirma que el PSOE ha obtenido el peor resultado histórico en unas elecciones andaluzas. Se ha regodeado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien hablaba de "hundimiento" y "batacazo" del PSOE.

Con 28 diputados se quedan los socialistas andaluces. Pierden más de dos puntos y medio respecto a las últimas elecciones —22,71% de los votos— y sin ninguna opción a nada más que liderar la oposición. No hay precedentes de un resultado tan malo. El PSOE ha pasado de los 66 diputados que consiguió Rafael Escudero en 1982 en las primeras elecciones andaluzas, a los 61 de Manuel Chaves en 2004.

Es a partir de 2012 con José Antonio Griñán cuando bajan de la frontera psicológica de los 50 escaños, llegando después los 33 diputados que dejaron a Susana Díaz en la oposición. María Jesús Montero, la mujer con más poder dentro del Gobierno, porque así se definió ella misma, bate un nuevo récord y consigue un nuevo suelo para el PSOE, aunque sigue reivindicándose como la única alternativa a las derechas.

Y es que en ese espacio de reivindicarse como alternativa a la derecha a Montero le ha salido un adversario. Porque si otra cosa no vieron venir las encuestas es el crecimiento exponencial de Adelante Andalucía, que ha cuatriplicado su número de escaños pasando de dos diputados a ocho. Un resultado que le sirve para situarse por delante de Por Andalucía, la coalición integrada por Izquierda Unida, Podemos y Sumar liderada por Antonio Maíllo, que salva los muebles quedándose con cinco escaños.

La OMS declara la emergencia internacional por el brote de ébola

La OMS ha declarado la emergencia sanitaria de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo, que ha provocado ya 88 muertos. El brote se encuentra localizado en una provincia al este del país y preocupa que pueda extenderse a otras regiones o incluso cruzar las fronteras hacia países vecinos como Ruanda, Uganda o Sudán del Sur.

Se trata de una variante rara para la que no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Este brote, ha explicado la Organización Mundial de la Salud, se produce en un contexto epidemiológico muy complejo, con un conflicto armado en la zona que dificulta el despliegue de los equipos sanitarios o el transporte seguro de las muestras para analizar en los laboratorios.

Son más de 273.000 las personas desplazadas en la región de Ituri y casi dos millones las que necesitan asistencia, según Naciones Unidas. En nuestro país, el Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de transmisión de ébola es muy bajo, aunque desaconseja viajar a las zonas afectadas.

A las personas que regresen de esa zona se les pide que vigilen su estado de salud durante los 21 días posteriores. La ministra Mónica García ha explicado que la Asamblea Mundial de la Salud, en la que intervendrá el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, abordará desde este lunes en Ginebra el tratado internacional de pandemias para mejorar la coordinación ante futuras crisis sanitarias, como la del hantavirus. Por cierto, el Hondius llegará este lunes a Países Bajos, al puerto de Rotterdam, con 27 personas todavía a bordo.