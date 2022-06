Quién es Macarena Olona, candidata de Vox en las elecciones de Andalucía

Macarena Olona (Alicante, 1979) siempre estuvo interesada en la política. Es abogada del Estado, y curiosamente, su preparador de las oposiciones fue Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. “Desde que la conozco, es inestable”, dicen de ella fuentes cercanas a su círculo político. Olona se licenció en Derecho en la Universidad de Alicante en 2003 con un Premio Extraordinario de Grado. En 2009 ya era parte del Cuerpo de Abogados del Estado.

Fue abogada jefe del Estado en el País Vasco entre 2013 y 2017 hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy la destituyó y trasladó a la secretaría general de Mercasa en agosto de 2017. Fue destituida de esta empresa pública en la que colaboró para esclarecer supuestas corrupciones en el ‘caso Mercasa’, que todavía está siendo juzgado.

Asegura que fichó por la formación de ultraderecha VOX después de que Santiago Abascal, líder nacional del partido, contactara con ella por la red social de trabajo LinkedIn. En 2019 consiguió un escaño como diputada en el Congreso por la circunscripción de Granada. En la Cámara Baja se ha desempeñado como portavoz de su grupo hasta el pasado 25 de mayo, cuando se despidió con una intervención polémica y teatral para centrarse en las elecciones andaluzas. Olona pretende ocupar el sillón de presidenta de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo.

Olona conduce un Porsche Panamera y, si utilizamos tres adjetivos para definirla -como le gustaba al escritor Ramón María del Valle-Inclán describir a sus personajes- , Olona es radical, histriónica y embaucadora.

Al Congreso por Granada

Macarena Olona, a pesar de ser de Alicante, se presentó con VOX al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Granada, lo que hace que la llamen, vulgarmente, ‘paracaidista’. Vox consiguió sacar un escaño en Granada, un 20,89% de los votos, situándose como la tercera fuerza más votada, por detrás del PSOE y el PP. Granada le ha servido como escenario de su ideario. Es la ciudad donde yacen los restos de los Reyes Católicos, para Macarena Olona, responsable de la mayor época de esplendor de España.

Olona ha dicho abiertamente que España tiene que luchar contra culturas que van contra la cultura española. Tanto ella como su partido, ha defendido que el 2 de enero, día en el que se conmemora la Toma de Granada, sea festivo nacional. Vox ha asegurado en alguna ocasión que si llega a gobernar lo sustituirá por el 1 de mayo, Día del Trabajador.

Se empadronó en noviembre de 2021 en el municipio de Salobreña (Granada) con vistas a presentarse a las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. Los rumores eran cada vez más fuertes. Finalmente, el 28 de abril, VOX anunció que Olona sería la candidata de la formación a liderar la comunidad autónoma más poblada y con más presupuesto de España. Y poco después… saltó la liebre. Manuel Martín, hasta hace poco tiempo presidente provincial de VOX en Granada, empadronó a Macarena Olona en su casa. En una entrevista en la Cadena Ser se le preguntó si ella vivía allí, a lo que él respondió que “si decía que vivía regularmente allí, estaría mintiendo”.

Estas declaraciones provocaron que el partido Andaluces Levantaos la denunciara ante la Junta Electoral de Granada por empadronamiento fraudulento. Incluso la alcaldesa del municipio de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE) comenzó un proceso para darla de baja del padrón municipal porque, tras mandar a la policía a la casa en la que Olona estaba empadronada, se llegó a la conclusión de que la candidata no vivía allí.

El proceso fue desinflándose: primero la Junta Electoral Central desestimó el recurso de Andaluces Levantaos porque consideró que todo se había hecho con respecto a la ley. El otro trámite en marcha, el de darla de baja del padrón, todavía no se ha resuelto, aunque la mayoría de juristas consultados coinciden en que quedará en nada a pesar de que parece probado que no vive en Salobreña. Desde un principio, siguiendo la más rigurosa legalidad, según el catedrático de Derecho Agustín Ruiz Robledo, se tendría que haber negado el empadronamiento a Olona en “una casa en la que no ha vivido habitualmente”.

Olona se despidió en el Congreso acusando al Gobierno de haber ordenado a la alcaldesa de Salobreña a llevar a cabo un proceso ilegal. La candidata incluso denunció a la alcaldesa. Macarena Olona acabó su etapa en el Congreso con dos camisetas: una de Morante de la Puebla y una camiseta de un Piolín gigante (después de que el presidente del Gobierno dijese que el PP solo había sabido llevar a Cataluña “piolines”. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durmieron en un crucero con un dibujo de Piolín para intentar controlar lo acontecido a raíz de la declaración unilateral de independencia).

Se dirigió a Félix Bolaños, ministro de presidencia, con las siguientes palabras: “Han intentado silenciarme (...) Llame ahora a la alcaldesa de Salobreña y dígale ahora que no tiene nada de qué preocuparse ,ahora que la han denunciado por prevaricación administrativa”. Se despidió señalándose a sí misma como “Macarena de Salobreña” y llamó “ministro Perejil” a Bolaños.

Olona en Andalucía

Macarena Olona ha hecho una campaña atípica en Andalucía. Las televisiones y radios públicas tienen que cumplir con un plan de cobertura de cada partido que está avalado por la Junta Electoral de Andalucía. En el caso de Vox, se las han visto y deseado para poder cumplirlo. Los rostros más conocidos de Vox a nivel nacional, han dado mítines en diferentes puntos de Andalucía, incluso en días en los que Olona no ha hecho mítines.

Su campaña ha consistido más bien en vídeos y discursos grabados que el propio partido ha hecho llegar a los medios de comunicación. De hecho, Macarena Olona, solo ha estado en la provincia por la que se presenta a las andaluzas en muy pocas y fugaces ocasiones y ninguna ha sido para hacer un mitin. Su última aparición será para votar: lo hará el próximo domingo a las nueve de la mañana en el Hogar del Pensionista de Salobreña.

Las posibilidades de VOX el próximo 19J

Son muchos los que coinciden en que Macarena Olona se ha desinflado como candidata después de dos debates televisivos en los que se la ha visto demasiado agresiva. Las propuestas que tienen para Andalucía se han reunido en un solo folleto con diez medidas. La primera, es eliminar Canal Sur. No obstante, Olona puede ser decisiva, y quién sabe, si llegar a convertirse en vicepresidenta de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno, hasta hoy el ganador según los sondeos, ha asegurado que preferiría no tener que pactar con VOX y que sus límites están en el impuesto de sucesiones (no está dispuesto a recuperarlo como quiere el PSOE) y en el Estatuto de Autonomía (documento que blinda a los andaluces de propuestas de la formación de Abascal, cuyo objetivo es acabar con la autonomía o acabar con la consejería de Igualdad).

Los últimos sondeos apuntan a que Olona, que es la candidata a las andaluzas peor valorada en el CIS, podría doblar los doce escaños que obtuvo VOX en 2018. El último barómetro del CIS le otorga una intención de voto del 17,8%. Macarena Olona, en el 'Debate Decisivo' que se celebró en la radio televisión pública andaluza, tendió su mano a Juanma Moreno, ofreciéndole una alianza. Una mano que Moreno Bonilla no cogió.

Madre del 'Diputado 53'

En diciembre de 2019, la entonces como secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, fue madre de su primer hijo, Diego. En la imagen que utilizó en Twitter para la presentación del pequeño, hizo un guiño a la Guardia Civil en su indumentaria.

Para felicitarle por el nacimiento de su pequeño, la cuenta de Vox en Granada utilizó una foto de ella recibiendo un cariñoso gesto del líder de la formación, Santiago Abascal dando la bienvenida al "diputado 53"