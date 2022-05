Macarena Olona, candidata de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía, se empadronó en noviembre de 2021 en la residencia de Manuel Martín. Martín ha sido hasta hace poco presidente provincial de VOX en Granada (su presidencia está temporalmente anulada por irregularidades -pendientes de juicio- en las primarias de VOX en Granada) y desde 2019 es concejal en el municipio de Salobreña. "La persona que firmó que Macarena Olona residía en su vivienda actuó de mala fe", asegura Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho de la Universidad de Granada. El propio Manuel Martín declaró a la prensa que Olona no residía de manera habitual en su vivienda, sino que de vez en cuando acudía allí y que él le cede "la parte de arriba de la casa y yo me quedo en la de abajo". Andaluces Levantaos ha presentado un recurso a la Junta Electoral Provincial de Granada para declarar irregular la candidatura de Olona, pero el Catedrático considera que no prosperará, porque las irregularidades con respecto al padrón de Macarena Olona se han dado desde el principio, y que el asunto ya es demasiado "alambicado".

Irregularidades desde el origen

"La alcaldesa de Salobreña [María Eugenia Rufino] hizo este sábado un comunicado surrealista en el que decía que aparte de las consideraciones morales que pudiera implicar la conducta de la señora Olona, el ayuntamiento no podía hacer nada. ¿Cómo que no? En el reglamento de demarcaciones hay todo un artículo en el que se dice que los ayuntamientos darán de baja de oficio a quienes no residan ahí. Si la alcaldesa fuera medianamente seria y respetuosa con la legislación le habría abierto un expediente. Por los motivos que sea, el PSOE no está por respetar la legalidad. Indirectamente, la alcaldesa socialista de Salobreña tiene responsabilidad porque sabe perfectamente que hay una persona inscrita fraudulentamente", asegura Ruiz Robledo. Efectivamente, tal y como ha declarado Olona "su empadronamiento es absolutamente legal", porque se hizo de forma legal en el Ayuntamiento de Salobreña, al que acudieron a firmar el documento de empadronamiento tanto Martín como la candidata de VOX a presidir San Telmo.

Macarena Olona: "Intentan separarme de la carrera electoral"

La cuestión es, que tras las declaraciones de Martín a la prensa y dado que el Ayuntamiento sabe que es una inscripción fraudulenta, sí se puede actuar. Hay mucha legislación al respecto. Por ejemplo, el artículo 15 de la Ley de 1996 que regula el padrón municipal establece: "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año".

"La persona que firmó que Macarena Olona residía en su vivienda actuó de mala fe", sentencia el catedrático Ruiz Robledo. Macarena Olona tiene amplios conocimientos jurídicos y sabe que para ser candidata al parlamento andaluz es necesario residir en Andalucía (por eso se empadrona a tiempo a diferencia de Toni Cantó), pero ella no lo hace". El Ayuntamiento de Salobreña, sin embargo, sostiene que el asunto excede ya de sus competencias. Explican que es Macarena Olona la que utiliza todas las herramientas legales para hacer trampas. No obstante, fuentes del Ayuntamiento han asegurado a Onda Cero Granada que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Salobreña están estudiando si efectivamente se ha cometido una irregularidad.

El comunicado del Ayuntamiento de Salobreña

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, hizo el siguiente comunicado el pasado viernes 13 de mayo:

«La alcaldesa de Salobreña, M.ª Eugenia Rufino, ante las informaciones aparecidas sobre el empadronamiento en el Municipio de la candidata de Vox, Macarena Olona, para las próximas elecciones en Andalucía, informa que “el servicio de empadronamiento de este Ayuntamiento ha seguido el procedimiento administrativo establecido por la ley, que exige la autorización expresa del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, por lo que no se ha producido ninguna irregularidad. "El empadronamiento no es solo un derecho, si no que es una obligación, por tanto fuera del juicio de valor que se pueda hacer sobre el ejemplo que deben dar los servidores públicos de la utilización instrumental del mismo, lo demás excede las competencia de este Ayuntamiento. En todo caso es la Junta Electoral Central la que podría actuar de oficio si así lo estimase oportuno."»