Zara hace historia: es la marca de moda más valiosa del mundo tras superar a Nike, según Kantar

Zara, la marca insignia del Grupo Inditex, se ha convertido en la firma de moda más valiosa del mundo en 2026 tras superar a la marca deportiva Nike, según la última edición del ranking Kantar Top 100 Most Valuable Global Brands. Una clasificación a nivel global que presenta novedades, ya que, desde 2018, estaba encabezada por Apple y, ahora, Google recupera el número uno gracias a un crecimiento de casi el 60%. El ascenso de la marca tecnológica se ha dado, en gran parte, a la integración de Gemini en todos sus productos.

De esta forma, el valor conjunto de todas las marcas que conforman este Top 100 ha alcanzado una cifra de 13.100.000 millones de dólares (11.186.964,85 millones de euros), un incremento del 22% respecto al año pasado. En este sentido, Zara ha registrado un crecimiento del 18%, superando los 37.585,82 millones de euros de valor de marca, situándose en el puesto 66 respecto al 69 que ocupa Nike.

Las empresas de IA y el mercado asiático: el mercado empresarial en 2026

El valor de las marcas que conforman este Top 100 alcanzan ahora cifras récord gracias al impacto de la IA. Un ejemplo es Zara, que ha construido parte de su modelo de negocio en base a experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA.

Por otro lado, el aumento en el valor de marca de empresas de inteligencia artificial también ha quedado patente. Eso es notorio en marcas destacadas como Claude, que debuta en el puesto 27, y ChatGPT, que registró el mayor aumento de valor de marca con una subida del 285%. En este contexto, ya son cuatro las marcas que superan el billón de dólares: Google, Apple, Microsoft y Amazon.

En cuanto al mercado europeo, el informe revela que son tres las marcas europeas tecnológicas que están presentes en el ranking. Estas son SAP, Siemens y Booking.com, que registran un mayor crecimiento medio que las marcas tecnológicas de Norteamérica y Asia. Los datos registrados muestran también el aumento continuado de las marcas asiáticas a nivel mundial ya que 23 de las enseñas del ranking son originarias de esta región.

Mientras, en el contexto de marcas de lujo, las únicas firmas europeas que han caído este año son Louis Vuitton y Chanel aunque, por su parte, Hermès se sitúa la primera de la categoría del lujo con un crecimiento del 3% y situándose en el puesto 22.

El auge de Zara: cómo la marca española ha desbancado a Nike

El éxito de Zara para coronarse como la marca de moda más valiosa del mundo está en su revolucionario modelo de negocio con, como ya se ha comentado, la integración de la IA. La multinacional gallega ha implementado un modelo con algoritmo de big data para analizar las tendencias de búsqueda y el comportamiento de compra en las tiendas. Esto permite, entre otras cosas, que la marca sea capaz de diseñar, fabricar y poner a la venta nuevas prendas en menos de tres semanas, así como la apuesta omnicanal en la experiencia de compra del cliente.

Además, campañas con grandes diseñadores como Harry Lambert, posados con supermodelos como Kate Moss o las recientes apariciones de figuras como Bad Bunny luciendo diseños de la marca en eventos del alcance de la Super Bowl y la Met Gala.

Mientras otras firmas siguen adaptándose a un entorno digital, Zara ha implementado sistemas de IA que garantizan que las preferencias del cliente estén en el centro de su estrategia.