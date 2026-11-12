Telefónica gana 464 millones hasta septiembre y eleva objetivos tras ingresar un 2,8% más

Telefónica registró un beneficio neto de 464 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros anotadas en el mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre de 2026, la 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 24.825 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,8% a tasa de cambio real (1,0% a tasa constante) respecto al mismo tramo del ejercicio anterior.

Beneficio neto de 1.333 millones de euros

En este periodo, las operaciones continuadas del grupo --que abarcaron sus negocios en España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de filiales en continuidad-- aportaron un beneficio neto de 1.333 millones de euros, un 21,6% más.

Por el contrario, las actividades discontinuadas o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, generaron un resultado negativo de 870 millones de euros (-60%).

En España, en los nueve primeros meses de 2026, los ingresos alcanzaron los 9.828 millones de euros tras subir un 2,5%, el mayor crecimiento en más de 15 años.

Asimismo, el grupo redujo su deuda hasta los 25.186 millones de euros a finales de septiembre, un 10,8% menos que un año antes, tras recortarla en 1.600 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, el mayor descenso desde 2021.

Las cifras registradas hasta septiembre llevaron a la entidad a revisar al alza varios de sus objetivos financieros fijados para el conjunto del ejercicio a tasa constante (asumiendo los tipos de cambio promedio de los nueve primeros meses de 2025, a perímetro constante y excluyendo a Venezuela).

Ingresa más de 8.400 millones en el tercer trimestre

Esta tendencia al alza se consolidó en el tercer trimestre del año, periodo en el que la facturación de la operadora alcanzó los 8.433 millones de euros, un 4,8% más en tasa de cambio real (2,2% en términos constantes) en comparación con el año anterior.

Entre julio y septiembre, Telefónica casi triplicó (+191,1%) sus ganancias hasta los 802 millones de euros.

De esa cifra, las operaciones continuadas aportaron un beneficio neto de 860 millones de euros (+151,3%), mientras que las actividades discontinuadas registraron unos 'números rojos' de 58 millones de euros (-13,3%).

En este contexto, Telefónica España consolidó su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.316 millones de euros (+2,6%).

Cuarto trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo

Con este periodo, la compañía cerró su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en las principales métricas financieras (tanto a tasa de cambio real como constante), un comportamiento impulsado por la fortaleza de los ingresos, el Ebitda ajustado y el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) en España y Brasil.

Los resultados del tercer trimestre permitieron a la compañía confirmar el dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción correspondiente al ejercicio 2026, cuyo pago se ejecutará en junio de 2027 previa aprobación de la junta general de accionistas, tras abonar en junio de 2026 un importe idéntico correspondiente al segundo tramo del dividendo de 2025.