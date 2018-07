Soria niega "vínculos" con sociedades 'offshore' y desconoce por qué su nombre aparece en los 'Papeles de Panamá'

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha remitido este lunes un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional autorizándola a recopilar cualquier dato suyo que tenga que ver con la aparición de su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como director de una sociedad 'offshore'.

"No he tenido ninguna participación ni como socio, administrador o en concepto alguno en esta empresa. Por eso, he pedido que en las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional con respecto a estos documentos, que la Fiscalía recabe de las autoridades de Panamá toda la información mía en dicho país en cualquiera de los registros públicos, privados, bancarios o de cualquier otra entidad sea cual sea su naturaleza", ha asegurado.