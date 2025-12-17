Sánchez ve como "un error histórico de Europa" permitir la producción de coches de combustión más allá de 2035

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles de "error histórico" la propuesta de la Comisión Europea (CE) de relajar el veto previsto para 2035 a la venta de coches nuevos que emitan CO2, una iniciativa que se enmarca en un amplio paquete para reforzar la competitividad del sector del automóvil y que la industria considera positivo.

Sánchez ha señalado que la propuesta es "un error histórico" porque "la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos".

El núcleo de la propuesta presentada por la CE consiste en flexibilizar los objetivos de emisiones para los fabricantes y, en particular, apuesta por compensar un 10 % del volumen total de CO2 emitido por las flotas nuevas en 2035 mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor.

Además, Bruselas abre la puerta a que determinados híbridos enchufables y vehículos eléctricos con motor de combustión sigan comercializándose a partir de esa fecha. Otro eje relevante es la apuesta por pequeños coches eléctricos asequibles fabricados en el continente.

La asociación de fabricantes de automóviles y camiones Anfac cree que la propuesta permite compaginar de modo más eficaz la necesidad de reducir las emisiones de CO2 con el mantenimiento de la competitividad y el empleo en Europa, al tiempo que reafirma la ambición climática del sector y del continente, según apuntan en un comunicado.

Según Anfac, es un "primer paso necesario" en un escenario en el que el esfuerzo aislado de los fabricantes europeos corría el riesgo de acabar penalizando el empleo y la competitividad europeas y, eventualmente, el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Anfac se sitúa en línea con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que la víspera dio la bienvenida a unas propuestas "que reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito".

También la patronal de proveedores de automoción, Sernauto, ha aplaudido este paquete, porque, a su juicio, marca un punto de inflexión en el sector al introducir mayor flexibilidad.

No obstante, ha avisado de que no resuelve la situación crítica de los proveedores europeos por la creciente competencia extracomunitaria y el bajo nivel de penetración de los vehículos eléctricos fabricados en Europa.

La patronal de la distribución de vehículos Ganvam ha celebrado la propuesta de la Comisión Europea orientada a garantizar el acceso de la clase media y trabajadora a la movilidad eléctrica a través del impulso de modelos asequibles.

Por el contrario, la Plataforma para los Combustibles Renovables ha advertido de que la rebaja de exigencias en los objetivos de emisiones para el automóvil en 2035 no aborda la realidad de la cadena de valor de la industria, con una flexibilidad muy limitada.

En el plano político, el PP ha valorado la decisión de la CE, ya que, en su opinión, introduce "más pragmatismo" y neutralidad tecnológica para compatibilizar la descarbonización con la competitividad, el empleo industrial y la realidad del mercado.

"Los objetivos climáticos deben acompasarse al ritmo de la tecnología, la economía y la sociedad, no imponerse por decreto a costa del empleo industrial y del bolsillo de las familias. Neutralidad tecnológica y competitividad, esa es la vía", ha subrayado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, en un comunicado.

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) considera positivo que se escuchen las necesidades industriales y de movilidad en busca de la competitividad y de la simplificación de cargas.