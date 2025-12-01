La razón por la que la subida de sueldo a los funcionarios hasta 2028 se considera un "fraude de ley"

Fedeca, la federación que agrupa a los altos funcionarios del Estado, considera que la subida de salario pactada entre el Gobierno y sindicatos es un fraude de ley y temen que se "quedará en nada".

Así lo ha manifestado su presidente, Ana Ercoreca, que ha denunciado que el acuerdo salarial "supone un fraude de ley porque va más allá de la legislatura".

"El Gobierno de España se tiene que comprometer a la legislatura que tenemos ahora mismo, que es hasta el año 2027. Hablar de un futuro de 2028, cuando no sabemos qué panorama habrá, es un fraude de ley a nuestro parecer, porque debería también estar amparado por el Congreso", ha expresado.

Otro punto que preocupa es que la subida salarial, de hasta el 11,4% por el efecto arrastre, "se quedará en nada" si no se tiene en cuenta el IPC real. Y para ejemplificarlo, Ercoreca subraya que desde 1982 un funcionario "ha perdido más del 44% del poder adquisitivo" y apunta que se seguirá en esa línea si las revalorizaciones no se vinculan al IPC real.

Pese a las críticas, Fedeca sí valora "positivamente que haya una senda de incrementos", pero insisten en que "estén ligados con el IPC real".

El acuerdo

El Gobierno y los sindicatos cerraron la semana pasada un acuerdo que fija una subida salarial del 11% para los empleados públicos entre 2025 y 2028, una cifra que podría escalar hasta el 11,4% por el efecto arrastre.

El pacto contempla un incremento del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos, seguido de una subida del 1,5% en 2026, ampliable en otro 0,5% si el IPC alcanza al menos el 1,5%, algo que Función Pública da prácticamente por seguro. Para 2027, las nóminas crecerán un 4,5%, y en 2028 lo harán en un 2% adicional.

Sin embargo, Fedeca considera que estas mejoras se quedan cortas. La organización sostiene que las cifras pactadas son "inferiores al coste de vida" y no se corresponden con las previsiones de inflación manejadas por el Banco de España y la Airef.