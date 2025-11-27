Así quedarán los sueldos definitivos de los funcionarios con la nueva subida: más de un 11% hasta 2028

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF han cerrado un acuerdo para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028 que se distribuirá en 2,5% para 2025 (que se abonará en diciembre con carácter retroactivo); 1,5% para 2026 (con una variable del 0,5% vinculada al IPC); 4,5% para 2027; y 2% para 2028.

En la práctica, esto supone un importante incremento salarial para los funcionarios, que tenían congelado su sueldo desde 2024. La subida oscila aproximadamente entre los 2.700 euros y los 3.800 euros anuales, siempre teniendo en cuenta el grupo, nivel y los diversos complementos que tenga el trabajador, ya sean destino, antigüedad o específico.

Subida de 3.860 euros aproximadamente para el grupo A1

Por ejemplo, un trabajador del nivel más alto del grupo A1 experimentaría una subida salarial aproximada de 3.860 euros anuales pasando de los 33.952 euros actuales que recoge el documento de la Retribución del personal funcionario a los 37.818 euros en 2028. Los funcionarios del grupo A2 pasarían de 31.823,76 euros anuales en 2025 a 35.423 euros anuales aproximadamente en 2028.

El siguiente grupo, el B, pasaría de 30.142,74 en 2025 a 33.590 euros anuales en 2028; mientras que los grupos C1 y C2 experimentarían sendas subidas: 28.190,94 euros/año en 2025 a 31.393 euros/año en 2028 para los primeros; 26.380,08 euros/año en 2025 a 29.214 euros/año en 2028 para los segundos.

La subida salarial pactada entre el Gobierno y los sindicatos es del 2,5% para 2025; 2% para 2026; 4,5% para 2027; y 2% para 2028. Esto se traduce en que, aproximadamente, el incremento salarial por grupos sería de:

Grupo A1 : 3.860 euros al año, aproximadamente.

: 3.860 euros al año, aproximadamente. Grupo A2 : 3.600 euros al año, aproximadamente.

: 3.600 euros al año, aproximadamente. Grupo B : 3.448 euros al año, aproximadamente.

: 3.448 euros al año, aproximadamente. Grupo C1 : 3.203 euros al año, aproximadamente.

: 3.203 euros al año, aproximadamente. Grupo C2: 2.834 euros al año, aproximadamente.

Otras mejoras conseguidas con el acuerdo

El acuerdo al que han llegado incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como por ejemplo:

Eliminación de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas.

para favorecer el refuerzo de las plantillas. Agilización de los procesos selectivos .

. Refuerzo de las plantillas de atención al público.

Este primer punto explica que también se han desbloqueado otros temas para su negociación, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo, la conciliación, la promoción interna o la jubilación, además de a acortar los procesos selectivos, elevar los complementos de residencia e insularidad, actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior, reforzar la atención al público o adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.