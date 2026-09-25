Por qué la gente no puede comprarse una casa: "En España hay unos sueldos de miseria"

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha servido para poner en primera plana de la información el grave problema de la vivienda, la principal preocupación de los españoles según todas las encuestas.

Por ello, la tertulia de Más de uno ha centrado buena parte de su espacio a abordar no sólo cómo se ha tratado el asunto concreto de la anciana desalojada del piso de Madrid en el que llevaba viviendo 70 años sino también la complejidad del problema de la vivienda.

Leyre Iglesias ha confesado que "tiene sentimientos encontrados con el caso de Maricarmen" y lamenta "la utilización política" que se está haciendo, que en su opinión "está siendo bochornosa".

Rubén Amón, por su parte, hace hincapié en que la vivienda es un problema transversal y en que ve positivo que el desahucio de esta mujer en Madrid, aunque haya muchísimos más cada día, haya servido para reactivar el debate en torno a este tema que considera "una emergencia totalmente real".

Paco Marhuenda ha puesto más énfasis en la utilización que del asunto está haciendo lo que llama "la izquierda pijoprogre", que, en su opinión, "ha convertido a Maricarmen en un elemento para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso. El director de La Razón recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva ocho años gobernando y no ha hecho nada por cambiar la ley que ha permitido este desahucio.

No hay capacidad de ahorro porque los sueldos son una miseria

En este punto, Rafa Latorre ha recordado que la prueba de que el tema es complejo es que "en el Congreso se tumbó una ley del suelo para adjudicarle una derrota al Gobierno", pero resalta que al problema de la falta de vivienda se añade que "en España se cobran unos salarios de miseria y eso también es importante".

Se pregunta Latorre por qué la gente no compra casas siendo mucho mejor pagar una hipoteca que la mensualidad del mes del alquiler y da una respuesta clara, "por la entrada, porque no hay capacidad de ahorro y no la hay porque la gente cobra en España un sueldo de miseria".

Por último, Nacho Cardero, ha puesto el foco en una medida que considera que el Gobierno podría tomar fácilmente para empezar a poner solución a este problema, dar seguridad jurídica a los propietarios de unas tres millones de viviendas vacías para que salgan al mercado.