El PP lanza un mensaje a los pensionistas: "Pienso en mis abuelos y pueden estar tranquilos

PP, Vox y Junts han tumbado el decreto ley del Gobierno en el que se incluía una revalorización del 2,7% para las pensiones, así como la prohibición de desahucios y de cortes de suministros básicos para personas vulnerables.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha sentenciado que el PP "va a decir 'no' al chantaje" del Gobierno. "No vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país", ha señalado en referencia a la proposición de ley que el PP registró en noviembre para llevar a cabo esa revalorización de las pensiones. En ese momento admite que el Gobierno dijo que "no les hacía falta el PP para nada". Sin embargo, la mandataria asegura en que ahora se está viendo "cómo necesitan al Partido Popular" para sacar adelante medidas de este tipo.

Mensaje de confianza a los pensionistas

Dicho esto, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas de España: "Pienso en mis abuelos que son pensionistas y pueden estar perfectamente tranquilos", señala. Asegura que "el hecho de que este martes decaiga el real decreto no va a hacer que las pensiones no se revaloricen".

De esta manera, insiste en que el Gobierno "está en plazo para traer un decreto limpio" ceñido a la revalorización de las pensiones. "Por lo tanto, que todos los pensionistas estén tranquilos. Esto no va a hacer que decaiga la revalorización", ha abundado, para añadir que si la Cámara Baja vota en contra del decreto de escudo social, el Ejecutivo deberá "traer" de nuevo "un decreto limpio".

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha garantizado que los más de 10 millones de pensionistas cobrarán la revalorización prevista del 2,7%. "El Gobierno trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad a pesar de la irresponsabilidad mostrada por algunos grupos parlamentarios", señalan fuentes del Ministerio.

Impacto económico y precedentes

De cumplirse esta medida, las personas que tienen una pensión media de jubilación verían incrementada su cuantía en unos 570 euros adicionales al año, mientras que las pensiones medias aumentarán en torno a 500 euros.

Así las cosas, se repite el escenario que ya se produjo en 2025, cuando PP, Vox y Junts sumaron sus votos para tumbar el decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones para ese año. Finalmente, el Gobierno troceó el decreto para aprobar la revalorización de pensiones de 2025.