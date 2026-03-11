Ketty Garat desconfía de "los planes de Pedro Sánchez" con los Presupuestos: "Una treta más"

"Creo que los planes de Pedro Sánchez son posponer la presentación de Presupuestos a después de las elecciones andaluzas (...) Una treta más". Así de tajante se ha mostrado la periodista Ketty Garat en Por fin ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado; unas partidas prorrogadas desde 2023.

"Los Presupuestos que están en vigor y que Pedro Sánchez dice tener a su disposición emanan de unas Cortes que ya no existen", recuerda Garat, quien asegura que "ni Junts ni prácticamente ninguno de los socios está en condiciones de aprobar las cuentas".

De hecho, advierte que incluso ERC, al que define como "uno de los aliados más fiables del Gobierno, está tambaleando su apoyo". Y no solo a nivel nacional, sino también en Cataluña. "Está vacilando sobre la posibilidad de apoyar o no (...) Esa es la estrategia".

Posibles repercusiones

El hecho de que no se consigan unos nuevos presupuestos para 2026 podría tener algunas repercusiones. "Habrá que analizar cuando todo esto pase las repercusiones que puede tener primero, un incumplimiento inconstitucional que Moncloa considera que no lo es porque dice que es interpetable ese artículo de la Constitución, que no merece ninguna interpretación". Es decir, "que se presentan y que eso es lo que dice la Carta Magna".

Un incumplimiento constitucional que Moncloa considera que no lo es

Así las cosas, la periodista insiste en que "esta legislatura no tiene unos Presupuestos que hayan votado los representantes de la sede de la soberanía actual".