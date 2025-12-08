Guerra por las plataformas: Paramount lanza una opa hostil contra Warner Bros para competir con Netflix

La guerra por dominar el mundo del entretenimiento ha entrado en una nueva fase de tensión. Unos días después de que Netflix anunciara la compra del negocio de cine y streaming de Warner Bros, que incluye entre otros servicios la plataforma HBO, Paramount Skydance ha dado un giro inesperado al lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil para hacerse con la totalidad de Warner Bros Discovery en lo que es un desafío directo a Netflix.

Paramount ha puesto sobre la mesa una oferta de 30 dólares por acción en efectivo, lo que valora Warner Bros Discovery en unos 108.400 millones de dólares. Esta propuesta supera notablemente la de Netflix: la plataforma ofreció 27,75 dólares por acción, en un acuerdo que incluía parte en efectivo y parte en acciones, valorando el conjunto en unos 82.700 millones de dólares (incluyendo deuda).

Paramount ha argumentado al hacer público su anuncio que su propuesta ofrece un valor superior, un pago inmediato y más certeza para los accionistas, en contraste con la operación compleja y regulatoriamente incierta que implicaría la compra de Warner por parte de Netflix.

¿Por qué Paramount recurre a una opa hostil?

Paramount critica que la negociación con Netflix fue objeto de un proceso que, según su carta a la dirección de Warner, favoreció a un postor concreto — acusando a la compañía de abandonar un procedimiento transparente y justo. En su ofensiva, Paramount también recalca que su oferta abarca todas las divisiones de Warner Bros Discovery — estudios, streaming, redes de cable, noticias, etc. — a diferencia del acuerdo de Netflix, que solo contemplaba los activos de cine y HBO/HBO Max. David Ellison, presidente y consejero delegado de Paramount, afirmó que los accionistas de WBD "merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta".

Qué se juegan las plataformas — y por qué importa

Si Paramount logra cerrar la operación, concentraría en una sola casa una enorme cantidad de contenido y canales, estudios de cine y televisión, una plataforma de streaming, canales de cable y noticias. En la actualidad ya cuenta con grandes cadenas televisivas como MTV y Nickelodeon además de uno de los mayores conjuntos de producción cinematográfica del mundo.

Warner Bros rechaza la oferta de Paramount

Por ahora, la dirección de Warner Bros Discovery ha rechazado la oferta de Paramount, y se mantiene el acuerdo previo con Netflix. Pero Paramount no se da por vencida: ha comunicado que llevará su oferta directamente a los accionistas.