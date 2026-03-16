Expertos alertan de que el acuerdo UE–Reino Unido sobre Gibraltar podría reactivar el contrabando de tabaco

El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para redefinir la relación con Gibraltar tras el Brexit busca eliminar la frontera física y establecer un marco de cooperación estable con España. Sin embargo, diversos análisis advierten de que el pacto presenta importantes debilidades en materia fiscal que podrían reactivar el contrabando de tabaco en la zona.

El principal problema radica en la falta de una convergencia real de la fiscalidad indirecta entre España y Gibraltar para productos de tabaco y nicotina. Aunque el acuerdo plantea una aproximación fiscal, en la práctica los niveles impositivos previstos para Gibraltar seguirán siendo significativamente más bajos que los aplicados en España.

Por ejemplo, el impuesto especial mínimo para los cigarrillos que recoge el acuerdo se sitúa en 115 euros por cada 1.000 unidades, frente a los 167,22 euros que actualmente se aplican en España. La diferencia es aún mayor en otras categorías: en cigarros y cigarritos el mínimo sería de 12 euros por 1.000 unidades, frente a 47 euros en España, y en tabaco de liar 60 euros por kilo frente a más de 118 euros.

A esta brecha se suma el tratamiento del IVA. Gibraltar introducirá progresivamente un impuesto transaccional que en 2029 será cuatro puntos inferior al IVA español del 21%, lo que seguirá generando diferencias estructurales en el precio final de los productos.

El problema podría agravarse además porque el acuerdo se basa en los mínimos de la directiva europea de fiscalidad del tabaco de 2011, actualmente en proceso de revisión en la Unión Europea. La propuesta de la Comisión Europea eleva significativamente esos mínimos —en algunos casos más de un 1.000%—, pero el acuerdo con Gibraltar no prevé mecanismos automáticos de actualización.

Otro punto crítico es que muchos productos alternativos al tabaco tradicional, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, no están incluidos en la normativa fiscal que recoge el acuerdo. Esto podría provocar diferencias de precio aún mayores entre ambos territorios.

Según estimaciones recogidas en el informe, una brecha fiscal sostenida podría reactivar el comercio ilícito histórico entre Gibraltar y España. En escenarios similares del pasado, el contrabando llegó a representar hasta el 40% del mercado de tabaco en algunas provincias andaluzas.

Los cálculos apuntan a que, si el mercado de tabaco procedente de Gibraltar se duplicara tras la apertura de la frontera, podrían introducirse en España hasta 500 millones de cigarrillos de contrabando, con una pérdida anual de más de 100 millones de euros en recaudación fiscal entre impuestos especiales e IVA.

Además del impacto en las arcas públicas, los expertos advierten de posibles efectos sobre el comercio legal, especialmente para los estanqueros del sur de España, así como sobre el empleo y la cadena agrícola vinculada al cultivo de tabaco.

El acuerdo, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2026, pretende facilitar la movilidad y la integración económica de la zona, pero el debate sobre sus implicaciones fiscales y comerciales sigue abierto.