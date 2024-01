Este es el mínimo exento de IRPF en 2023: cómo afecta en el borrador de la Renta

El Gobierno ha dado luz verde a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 tras un acuerdo bilateral con los sindicatos del que los empresarios se han desvinculado por no atender "sus demandas".

Así, el SMI subirá un 5% este año, pasando de 1.080 euros brutos mensuales a 1.134. Anualmente, el alza del SMI se traduce en que los trabajadores cobrarán 756 euros brutos más, pasando de 15.120 euros brutos anuales a 15.876 euros.

Tras el anuncio de la subida, el Ministerio de Hacienda ha asegurado que en 2024 volverá a aumentar el mínimo exento de tributación del IRPF como ha hecho cada año que ha subido el salario mínimo interprofesional (SMI), para evitar un impacto excesivo en las retenciones.

Hacienda ha respondido así al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que propuso este lunes elevar el mínimo exento de la renta para que quienes cobran el salario mínimo no tengan retenciones en sus nóminas.

Cuál es el mínimo exento de IRPF en 2023

Hace dos años, el Gobierno elevó a 15.000 euros el mínimo exento de tributación en el IRPF a través de la modificación de la Ley 21/2022 en los Presupuestos Generales del Estado.

Esto significa que un trabajador que cobre una cantidad inferior a 15.000 euros brutos al año no tiene que pagar este impuesto, ni por retenciones ni como resultado de la declaración.

Por otro lado, las personas que en 2023 hayan ingresado 22.000 euros o menos, no están obligados a hacer la Declaración de la Renta. Con la actualización del SMI (15.876 euros) no se supera el umbral de 22.000 euros brutos anuales, por lo que los trabajadores que perciban esos ingresos de un pagador no tendrán que presentar la Declaración de la Renta este año.