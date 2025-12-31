España encarece los peajes en 2026: todas las carreteras afectadas

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores que circulen por autopistas de peaje en España tendrán que asumir un nuevo incremento de tarifas. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado una actualización de precios que supondrá subidas de entre el 3,64% y el 4,68% en la mayoría de las vías concesionadas, tras varios años de contención parcial para mitigar el impacto de la inflación.

Las autopistas que subirán en 2026

El aumento afectará a algunas de las principales autopistas de pago del país. Entre ellas figuran la AP-6, AP-66, AP-53, AP-68, AP-71 y varios tramos de la AP-7, además de la AP-9 en Galicia. En estas vías, la subida responde a las fórmulas de revisión previstas en los contratos de concesión y a la retirada progresiva de las ayudas públicas que habían limitado los incrementos en ejercicios anteriores.

En el caso de las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), como las radiales de Madrid, la M-12 o la AP-36, la subida será más moderada y se situará en torno al 2%. En estos tramos se mantendrá, además, la gratuidad nocturna entre las 00:00 y las 06:00 horas.

El peaje del Huerna, en el centro de la polémica

Uno de los incrementos que más debate social ha generado es el del peaje del Huerna (AP-66), la autopista que conecta Asturias con León. Esta vía volverá a encarecerse en 2026, con una subida del 3,64%, lo que situará el precio del trayecto para turismos por encima de los 16 euros.

El aumento reaviva las protestas que en los últimos años se han producido en Asturias y León, donde colectivos ciudadanos, sindicatos y partidos políticos han reclamado reiteradamente la supresión de este peaje. Los usuarios denuncian que se trata de una infraestructura clave para la conexión del Principado con la Meseta y consideran que su elevado coste penaliza la movilidad y el desarrollo económico de la región.

Bonificaciones y ayudas para usuarios frecuentes

Pese a las subidas, el Gobierno mantendrá las bonificaciones y descuentos para conductores habituales en determinadas autopistas. Estas medidas buscan amortiguar el impacto de los peajes en quienes utilizan estas vías de forma recurrente por motivos laborales o personales, aunque no evitan que el precio final por trayecto continúe aumentando.

Qué deben tener en cuenta los conductores

En conjunto, los peajes que entrarán en vigor en 2026 supondrán un mayor coste para los desplazamientos por autopista en buena parte del país. Las subidas serán especialmente visibles en rutas largas y en corredores estratégicos como el del Huerna, convertido ya en un símbolo del debate sobre el futuro de las autopistas de pago en España.

El ajuste tarifario se enmarca en la revisión anual de las concesiones y mantiene abierto el debate político y social sobre la eliminación de peajes y el modelo de financiación de las grandes infraestructuras viarias.