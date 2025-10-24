Adrián Barbón responde a Óscar Puente y la polémica con el peaje del Huerna: "La agenda de Asturias está bien enfocada"

Con motivo de la celebración de los Premios Princesa de Asturias, el presidente de Asturias responde a las palabras de Óscar Puente en Más de uno sobre que la agenda asturiana está "mal enfocada" para restarle importancia al asunto de la prórroga del peaje del Huerna.

Barbón asegura que no se dio por aludido por las palabras del ministro y asegura que la agenda "está bien enfocada". Además, recalca que la prórroga del peaje es "ilegal" y que en unos años veremos una sentencia categórica en ese sentido.

Puente defiende que la prórroga no fue una decisión del Gobierno

Puente recordó en su entrevista con Alsina que la prórroga del peaje no fue una decisión del Gobierno. También añadió que actualmente existe una bonificación del 60% para los viajeros recurrentes, tanto profesionales como particulares, a partir del tercer trayecto.

"No creo que sea un problema central para Asturias y los asturianos", afirmó, descartando una bonificación total. En cualquier caso, dejó claro que, independientemente del éxito de las movilizaciones, la postura del Gobierno no va a cambiar.

¿Tiene sentido seguir con la legislatura?

Al ser preguntado por Alsina sobre s si tiene sentido seguir con una legislatura en estas condiciones, Barbón defiende las políticas del Gobierno y cree que tiene sentido subir las pensiones, hacer política de vivienda y subir el salario mínimo. Además, cree que tiene todo el mundo seguir para evitar un gobierno del PP y Vox.

"Si fuera un Gobierno que no pudiera decidir nada...pero sí que se están tomando decisiones que afectan a la vida de la gente", comenta. "Con independencia de lo que pase, vamos a ver qué anuncios hace el Gobierno en favor de la mayoría de la gente", dice.

Sobre los Premios Princesa de Asturias, Barbón explica que estos días la ciudad de Oviedo se convierte en la capital de España y que se convierte en una ciudad llena de valores.

Destaca el papel de los premiados y de lo que aportan con su presencia en la ciudad. Barbón explica que hay que aprender de ellos, como del filósofo Byung-Chul Han.

Además, destaca la figura de Mario Draghi, del que dice que "salvó el Euro".