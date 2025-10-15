El ministro Puente rechaza un rescate del Huerna y esperará a lo que el TJUE decida sobre la prórroga del peaje

El ministro de Transportes Óscar Puente rechaza el rescate del peaje del Huerna y se compromete a seguir bonificando la tarifa para usuarios recurrentes y transportistas profesionales. Es la respuesta del titular de Movilidad a pregunta del diputado asturiano de Sumar en el Congreso Rafael Cofiño quien ha pedido valentía y eficiencia y ha utilizado un argumento de contraste ideológico: "es el momento de la valentía y la eficiencia, un gobierno progresista puede resolver un problema que creó un gobierno de derechas".

Puente replica que el dictamen de ilegalidad de la Comisión Europea "no es vinculante" y van a esperar a la decisión del Tribunal Europeo de Justicia. Mientras la posición común de Asturias no se centra en un rescate sino en una declaración de nulidad de la prórroga, Puente ha hablado expresamente del rescate para cerrar la puerta a esa opción. El ministro hace valer las bonificaciones del 60% para usuarios generales a partir del tercer viaje en 30 días y apuesta por esas rebajas para conductores habituales y profesionales del transporte. El ministro afea al PP su concurso en la posición común de Asturias contra el peaje dado que fue un gobierno del PP quien impuso la prórroga. También reprocha para Foro en la medida en que este partido nació en torno a Cascos. Si no hubiese habido esa prórroga, el gobierno de Sánchez simplemente no habría renovado la concesión, indica Puente quien recuerda que es el caso de 1.000 kilómetros de autopistas ya gratuitos en estos últimos 7 años.